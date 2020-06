Nackter erschreckt Frau in Niederaden

Erlebnisse dieser Art braucht wohl niemand: In Niederaden stellte sich ein Nackter einer Frau in den Weg.

Der Vorfall passierte bereits am 8. Juni am frühen Morgen gegen 6.35 Uhr nahe der Hermann-Wember-Straße. Nach Informationen der Pressestelle der Polizei Dortmund sprang der unbekleidete Unbekannte der Frau in den Weg, nun ermittelt das Kommissariat für Sexualdelikte bei der Polizei Dortmund. Die Beschreibung des Exhibitionisten ist übersichtlich, er sei stabil gebaut, etwa zwanzig Jahre alt und trug eventuell Schuhe. Zeugen, die Hinweise haben, melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei.

