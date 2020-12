Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 13.30 Uhr versuchten bislang unbekannte in ein Geschäft in Olfen an der Neustrasse einzubrechen. Der Versuch die Tür auszuhebeln scheiterte.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen die etwas gesehen haben, sich bei der Dienststelle in Lüdinghausen, unter 02591-7930 zu melden.