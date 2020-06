Räuber tritt Mann zu Boden

Ermittler der Polizei sind auf der Suche nach einem Räuber - der Mann attackierte sein Opfer mit Tritten.

Der Überfall passierte schon am 9. Juni, erst Tage später meldete sich das Opfer bei der Polizei. Der Lüner war am Vormittag auf der Münsterstraße unterwegs, dann trat ihn jemand in Höhe des Hauptbahnhofes von hinten und brachte ihn so zu Fall. Der Räuber tat dem am Boden Liegenden den Körper und nahm ihm Handy und Geldbörse aus den Hosentaschen. In Richtung Innenstadt flüchtete der Täter mit seiner Beute. Das Opfer begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter ist etwa 1,90 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare, war bekleidet mit einem roten Oberteil, Jeans und Turnschuhen. Zeugen melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund.

Thema "Raub" im Lokalkompass:

> Überfall: Täter ist auf der Flucht