Aus für Weihnachtsmarkt in Lünen

Lünen machte sich das Aus der Weihnachtsmarktes nicht leicht und wartete im Gegensatz zu anderen Städten lange mit einer Entscheidung - doch nun ist klar: Corona stoppt die auch in der Lippe-Stadt die weihnachtliche Bummelmeile.

Der Weihnachtsmarkt wäre in der aktuellen Situation nicht verantwortungsbewusst durchzuführen, so die Stadt, zudem verbietet die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Spezial-Märkte ohnehin bis Ende November und unter die fallen auch Weihnachtsmärkte. Die Stadt stehe in Kontakt mit den Schaustellern und erwarte von Bund und Land für Betroffenen schnelle, effektive und unbürokratische finanzielle Hilfe. Die Stadt Lünen will die Innenstadt ungeachtet der Weihnachtsmarkt-Absage weihnachtlich gestalten, die traditionellen Herrnhuter-Sterne hängen bereits und machen die Lange Straße zur vorweihnachtlichen Sternengasse, geplant sind zudem Weihnachtsbäume.

