Nachbarn helfen in Corona-Zeiten

Deutschland steht vor einer Zeit, in der es mehr noch als im Frühjahr ankommt auf Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der Lüner Anzeiger ruft deshalb wieder auf zur Helfer-Börse.

Im März, in der ersten Corona-Welle, war das schon vielen eine Hilfe: Menschen boten an, mit Hunden spazieren zu gehen oder kauften für Senioren und Kranke in der Nachbarschaft. Der Lüner Anzeiger will wieder Schnittstelle sein und vermitteln, damit Hilfe ankommt, wo sie gebraucht wird: Menschen aus Lünen, Selm, Bergkamen und Werne die helfen wollen oder Hilfe brauchen, können sich bei uns melden, wir bündeln alles zentral in diesem Beitrag.

KONTAKT

• Telefon 02306 750 44 20 oder

• Mail redaktion@lueneranzeiger.de

Thema "Corona-Virus" im Lokalkompass:

> Ticker zur Corona-Situation im Kreis Unna