Kommentar: Weihnachtszeit mit Lücken?

Weihnachts-Gefühl braucht Kekse, Feiern mit dem Büro, Glühwein in der City - ist das wirklich so oder ist das einfach unsere Gewohnheit? Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Glühwein trinken mit Freunden, Advents-Kaffee mit der Familie und die Weihnachtsfeier mit den Kollegen - vieles fällt aus in diesem seltsamen Jahr und ich ertappe mich immer wieder bei kleinen Zeitreisen. Die Gedanken schweifen dann ab, sehnen sich zurück zu diesen Momenten im letzten Jahr und eine Bekannte erzählte, die Weihnachtszeit sei für sie in diesem Jahr keine echte Weihnachtszeit. Im Grunde ist es aber wohl auch unsere Erwartungshaltung, die die Wochen vor dem Fest in diesem Jahr so voller Lücken erscheinen lässt, denn wir sind sie eben seit Jahren gewohnt, die Glühwein-Partys, Weihnachtsmarkt-Bummel und Weihnachtsfeiern. Weihnachten ist immer auch ein Stück weit das, was wir daraus machen und wer sich mit Ideenreichtum und Kreativität ans Werk geht, erlebt Weihnachten noch einmal auf eine andere Art. Der Glühwein-Abend mit den Nachbarn funktionierte am Wochenende jedenfalls auch mit Abstand am Gartenzaun - und fühlte sich an wie Weihnachtsvorfreude ganz ohne Lücken!

Thema "Weihnachten" im Lokalkompass:

