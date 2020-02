Sabine bestimmt die Nachrichten und auch vom Kreis Unna kommen neue Informationen. Die Verwaltung entschied sich an ihren Schulen für einen Unterrichts-Stopp.

Im Kreis Unna betrifft das am Montag fünf Berufskollegs und sechs Förderschulen in Trägerschaft des Kreises mit über zehntausend Schülern, konkret das Hansa-Berufskolleg Unna, das Hellweg-Berufskolleg Unna, das Märkische Berufskolleg Unna, das Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Werne und das Lippe-Berufskolleg Lünen sowie die Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede, die Friedrich von Bodelschwingh-Schule in Bergkamen, die Sonnenschule in Kamen, die Regenbogenschule mit den Standorten in Bergkamen und Fröndenberg, das Förderzentrum Unna und das Förderzentrum Nord mit den Standorten in Lünen und Selm. Kinder oder Jugendliche, die dennoch zur Schule kommen, stehen aber nicht vor verschlossenen Türen, der Kreis stellt eine Notbetreuung.

