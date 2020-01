Coronavirus? Mann ist im Krankenhaus

Husten hat ein Mann aus Kamen nach einer China-Reise - ist es das Coronavirus? Im Marien-Hospital in Lünen befindet er sich seit Donnerstag in Isolation.

Der Mann war beruflich in China, hielt sich mehrere Wochen im Bereich von Wuhan auf und landete am 10. Januar wieder in Deutschland. Dem Reizhusten, unter dem er litt, schenkte er zunächst keine besondere Beachtung, doch ein Arzt in Kamen überstellte ihn ins Marien-Hospital in Lünen. Ärzte nahmen hier verschiedene Proben, die nun in Laboren untersucht werden, mit konkreten Ergebnissen rechnet der Kreis Unna nicht vor dem Wochenende. Nach Informationen der Klinik sei sein Gesundheitszustand nicht besorgniserregend, so Constanze Rauert, Pressesprecherin des Kreises Unna.

Thema "Virus" im Lokalkompass:

> Müll ebnet Virus den Weg in den Wald