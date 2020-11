Geld aus dem Kreis hilft kranker Sofiya

Blutkrebs ist der Feind und er hat Verbündete - in einer Klinik in der Türkei kämpft die zwölf Jahre alte Sofiya weiter für ein Leben ohne die Krankheit.



Kliniken sind schon seit Juni Sofiyas zu Hause, erst in Kasachstan, seit Ende September nun in der Türkei. Die Ärzte kämpfen um das Leben des Mädchens, es ist kein leichter Kampf. Tatjana Galwas, die Tante des Mädchens, wohnt im Kreis Unna und berichtet: "Die Ärzte können im Moment nicht mit voller Kraft den Blutkrebs behandeln, denn Sofiya hat eine Pilz-Infektion in der Lunge, zudem besteht die Gefahr einer Sepsis." Tatjana Galwas ist am Telefon anzuhören, wie belastetend die Situation ist für die Familie. "Die Situation kostet unendlich viel Kraft, Nerven und leider auch Geld." Spenden aus dem Kreis Unna und dem Umland helfen der Familie zumindest finanziell, denn die Therapie kostet viel Geld. Krankenkassen, wie man sie in Deutschland kennt, haben die Menschen nicht in Kasachstan. "Die Hilfsbereitschaft nach den ersten Berichten über Sofiya und ihr Schicksal war enorm, 61.700 Euro sind auf das Konto der Evangelischen Kirche in Unna gespendet worden, alleine 50.000 Euro von zwei Firmen. Danke für diese unfassbare Unterstützung." Die Familie hofft auch weiter auf Unterstützung, denn bis Sofiya hoffentlich wieder gesund ist, ist es noch ein beschwerlicher Weg. "Der Kampf geht weiter", so Tatjana Galwas.

SPENDENKONTO

• Ev. Kirchenkreis Unna

• KD-Bank

• BIC GENODED1DKD

• IBAN DE17350601902011498011

• Verwendungszweck Spende für Sofiya

