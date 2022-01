Feiertage wirken oft nachhaltig:

Bei vielen haben die Weihnachtsfeiertage gewirkt: Ruhe, Feiern im Familienkreis und schon sind sie wieder da, die überflüssigen Pfunde.

Sicherlich reicht da ein bisschen Sport allein nicht aus, aber er wirkt unterstützend. Warum also nicht mal wieder die Sporthalle aufsuchen und gemeinsam (unter Beachtung der Corona-Regeln) Sport treiben.

Das Angebot des TV Eintracht in Brambauer:

Zur Zeit laufen folgende Übungsstunden

Montag

ran an die Geräte für Mädchen ab 9 Jahre

Step-Aerobic

Fit for life - die Montagsfrauen

Dienstag

bewegt älter werden - Seniorenturnen

ran-an-die-Geräte für Mädchen von 6 - 8

Fit-Mix

Ballspiele für Männer

Mittwoch

Spaß mit Mama und Papa - Elternkindgruppe I

Volleyball freies Spiel

Donnerstag

bewegt älter werden -Seniorensport für Jedermann

Badminton Jugend

Badminton Erwachsene

Freitag

Erlebnisturnen für Grundschulkinder

Spaß mit Mama und Papa - Elternkindgruppe II

Ballspiele für Grundschüler (nur Jungen)

Alle Angebote finden in der Turnhalle an der Profilschule statt, für die genauen Zeiten und weitere Informationen schauen Sie bitte auf die "". Bei Interesse an den kursiv gedruckten Übungsangeboten setzen Sie sich bitte zunächst über das Kontaktformular auf der Homepage mit dem Verein in Verbindung.

Bitte beachten Sie die gültigen Corona-Regeln, die Sie hier noch einmal nachlesen können:

Wichtiges Update zu den Corona-Regeln

Halten Sie Abstand, beachten Sie die Regeln und bleiben Sie gesund, damit wir weiterhin gemeinsam Sport treiben können.