Den Nachwuchs bei Laune halten, Teil 5: Für dieses Spiel benötigt man etwas Platz und mindestens drei Personen - zwei Spieler und einen Spielleiter. Ein Garten wäre ideal, aber es funktioniert auch in der Küche, vor allem sollte nichts Zerbrechliches im Weg stehen. Wählen Sie einen Gegenstand den man gut greifen kann, zum Beispiel eine alte Plastikflasche. Damit sie nicht so leicht umkippt, könnte man etwas Wasser oder Sand einfüllen. Jetzt müssen Sie das Spiel entsprechend Ihrer Platzverhältnisse variieren. Bei minimalem Platz sitzen sich zwei Spieler am Tisch gegenüber oder nebeneinander, Stühle soweit wie möglich vom Tisch wegrücken. Der Gegenstand muss von allen Spielern die gleiche Entfernung haben. Im Garten kann man sich gegenüber auf den Bauch legen, in die Hocke setzen, auf ein Kissen setzen, auf den Rücken legen oder nach jedem Durchgang wechseln und wenn man Lust hat auch noch Hindernisse aufstellen. Es kann losgehen. Während die Spieler ruhig auf ihren Plätzen sitzen/liegen usw. ruft der Spielleiter schwarz oder weiß. Bei schwarz müssen die Spieler versuchen, die Flasche zu greifen. Der Gewinner bekommt einen Punkt. Bei weiß müssen beide sitzen/liegen bleiben. Macht sich einer auf den Weg, bekommt der andere einen Punkt. Als Variante kann der Spielleiter eine Geschichte erzählen, in die beiden Wörter eingebaut werden. (Beispiel: Ich sehe einen schwaren Vogel, der weiße Füße hat. Er hüpft auf einer grünen (da gibt es meist Erstaunen) Wiese mit weißen Blumen. Eine schwarz-gelbe Biene kommt vorbei usw.). Neben dem Spaß wird auch die Reaktion geschult.

Variationen sind Ihrer Phantsie überlassen, vielleicht hat der Nachwuchs auch gute Ideen, die man einbringen kann.

Viel Spaß an der Bewegung. Informationen zum Verein, dessen Angebot im Moment leider nicht stattfinden kann, finden Sie unter tve-brambauer.de.