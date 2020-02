Wer kennt nicht die Aktion "Scheine für Vereine", die eine Lebensmittelkette ins Leben gerufen hat, um Sportvereine zu unterstützen. Der TV Eintracht Brambauer möchte sich bei allen Mitgliedern, die ihre Scheine bei dieser Aktion dem Verein zur Verfügung gestellt haben, ganz herzlich bedanken. Der Vorstand war überwältigt von der Resonanz und der Anzahl der eingegangenen Scheine. Dadurch war der Verein unter anderem in der Lage, die Senioren mit neuen Hockern auszustatten, die vielfältige Übungen im Sitzen ermöglichen. Für die Kinder und natürlich auch alle anderen gab es neue Springseile und jede Menge Softbälle mit denen Ballspiele gleich doppelt so viel Spaß machen, zudem eine Koordinationsleiter und Pylone fürs Sprungkrafttraining. Der Gerätewart konnte sich über einen Ballwagen freuen, der Ordnung in den Geräteraum bringt und sicherlich allen Gruppen kommt auch der speziell für Turnhallen ausgestattete Verbandskasten zu Gute.