Im Kreis Recklinghausen sind die neuen Corona-Fälle zu hoch. 112 weitere Covid-19-Infektionen binnen der letzten 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt. Die haben zu Folge, dass der Inzidenzwert leicht steigt auf 83,2. Lediglich Haltern am See und Datteln gelten aktuell nicht mehr als Risikogebiet, liegen unter dem Grenzwert von 50. Oer-Erkenschwick und Gladbeck indes messen eine 7-Tage-Inzidenz weiterhin von weit über 100 und gelten als Hotspots im Kreis.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 23135. Als genesen gelten inzwischen 21194 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1324 Menschen aktuell infiziert. In den letzten sieben Tagen hat es 511 Neuinfektionen gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz beläuft sich auf 83,2. Es gibt 729 Todesfälle.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 18. März, 6 Uhr):

Marl 3285 Fälle / 2998 Gesundete / 78 Todesfälle / 209 aktuell Infizierte / 91,6 Inzidenz

Castrop-Rauxel 2584   2329   59   196   96,8

Datteln 1411   1288   71   52   40,5

Dorsten 2182   2003   52   127   64,3

Gladbeck 3754   3408   99   247   109,8

Haltern am See 694   650   9   35   39,6

Herten 2522   2329   90   103   55

Oer-Erkenschwick 1347   1208   54   85   152,8

Recklinghausen 4448   4048   187   213   90,7

Waltrop 1020   933   30   57   68,2

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.