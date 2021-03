Im Kreis Recklinghausen ist die Entwicklung der Corona-Zahlen beängstigend. Die Inzidenz schraubte sich binnen der letzten 24 Stunden auf 99, der Grenzwert für neue Corona-Schutzmaßnahmen ist damit fast erreicht. Keine Stadt im Kreis liegt nunmehr unter der 7-Tage-Inzidenz von 50. Außerdem steckten sich 126 Menschen neu mit dem Covid-19-Virus an. Glücklicherweise gab's keine weitere Corona-Todesfälle.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 23621. Als genesen gelten inzwischen 21358 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1527 Menschen aktuell infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beläuft sich auf 99. Es gibt 736 Todesfälle.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 21. März, 6 Uhr):

Marl 3322 Fälle / 3024 Gesundete / 78 Todesfälle / 220 aktuell Infizierte / 74,9 Inzidenz

Castrop-Rauxel 2641   2355   60   226   125,4

Datteln 1425   1293   71   61   52

Dorsten 2235   2017   54   164   111,1

Gladbeck 3802   3438   99   265   130,9

Haltern am See 713   655   9   49   79,3

Herten 2555   2348    92   115    76

Oer-Erkenschwick 1369   1225   55   89   133,7

Recklinghausen 4525   4067   188   270   99,6

Waltrop 1034   936   30   68   78,4

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.