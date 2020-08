Leider kann unsere 69. Mülheimer Lesebühne am 4. September 2020, 19.00 Uhr – 22.00 Uhr im Hotel Handelshof, nach den Beschlüssen zur Corona-Eindämmung, noch nicht stattfinden.

Wir hoffen nun auf die 70. Mülheimer Lesebühne am 06. November 2020,

19.00 Uhr-22.00 Uhr im Hotel Handelshof, Friedrichstrasse 15-19, 45468 Mülheim an der Ruhr.

Bleiben Sie alle gesund!

Darüber hinaus bitten wir um Ihr Verständnis…

Herzlichst

Sabine Fenner und Manfred Wrobel