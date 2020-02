Unter dem Motto „Musikalische Vielfalt“ findet am 6. Februar um 18 Uhr in Rick`s Café im Medienhaus in Mülheim an der Ruhr das nächste KIM-Konzert statt. Diesmal ist es gelungen, junge Musiker aus zwei äußerst musikalischen Familien mit einer vielfältigen Instrumentenauswahl in einem „Familienkonzert“ zu präsentieren.

Emily Bell (Violine), die bereits mit drei Jahren ihren ersten Unterricht erhielt, ist heute eine versierte Violinistin, die als Solistin in zahlreichen Schulkonzerten spielte und im letzten Jahr sogar beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen beachtlichen dritten Platz erzielte. Am Klavier wird sie von ihrer Mutter, der Pianistin Akiko Bell begleitet. Die jüngere Schwester Alissa Bell (Klavier) begann früh mit der Geige, wechselte aber vor drei Jahren zum Klavier und gewann mit neun Jahren schon zweimal einen ersten Platz bei „Jugend musiziert“. Beide haben ein abwechslungsreiches, aber auch anspruchsvolles Programm zusammengestellt.

Mülheimer Cello-Familie stellt Werke von Bach vor

Nach der Pause haben sich die Geschwister Dietrich angekündigt. Der Jüngste, Felix Dietrich (Cello), ist mit seinen acht Jahren schon in der Exzellenzklasse der Mülheimer Musikschule und eröffnet das Konzert. Sein Bruder, Sebastian Dietrich (Cello), ist bereits mit elf Jahren Jungstudent an der Universität Mozarteum in Salzburg. Beide Cellisten werden Werke von Johann Sebastian Bach vorstellen.

Preisträgerin bei "Jugend musiziert"

Auch Melissa Dietrich (Querflöte) ist mit ihren zwölf Jahren schon eine erfahrene Flötistin und mehrfache Preisträgerin bei „Jugend musiziert“. Sie wird von ihrer älteren Schwester Julia Dietrich (Harfe) begleitet. Die 15-jährige Harfenistin ist seit mehr als sechs Jahren Jungstudentin der Robert Schumann Universität Düsseldorf und bringt eine Menge Erfahrung im Solo-, Duo- und Orchesterspiel mit. Seit 2011 ist sie mehrfach erste Preisträgerin von Harfenwettbewerben in Europa und den USA. 2017 erreichte sie bei „Jugend musiziert“ auf Bundesebene sogar den ersten Platz. Sie konzertiert solistisch unter anderem mit den Düsseldorfer Philharmonikern und der Neuen Philharmonie Westfalen.

Smetanas Moldau bei "Musikalischer Vielfalt" in Mülheim

Das Programm der Geschwister beinhaltet anspruchsvolle Werke von Johann Sebastian Bach, Chopin, Stamitz und ein besonderes Highlight ist Smetanas Moldau. In der Bearbeitung für Harfe erhält diese Musik einen ganz besonderen Zauber.

So verspricht dieser Abend eine musikalische und auch künstlerische Vielfalt, die alle Zuhörer in ihren Bann ziehen wird.

Freier Eintritt im Medienhaus Mülheim

Wie immer ist der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht.