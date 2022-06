Samstag, 25.Juni 2022 - exclusiver Vorverkauf

Einlass 17 Uhr – Beginn 18 Uhr - Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr

„Let the good times roll!“ So lautet das Motto der wieder einmal sehnsüchtig erwarteten Oldie-Nacht unter freiem Himmel. An diesem Samstagabend werden wieder verschiedene Generationen miteinander tanzen, feiern und die Musik genießen...

Wir freuen uns in diesem Jahr riesig auf „Band on the run“ (Cover), „Midnight Ramblers“ (Stones) und „Night on train“ (Cover).

Exclusiver Kartenvorverkauf: Dank der stets großen Resonanz haben wir auch in diesem Jahr mit unserem Partner „Westenergie“ einen exclusiven Kartenverkauf im E.ON-Kundencenter eingerichtet: Statt 8 EUR Normalpreis kann sich ein jeder seine ermäßigte Konzertkarte für 5 EUR sichern.

E.ON Kundencenter | Schollenstrasse 1 | 45468 Mülheim an der Ruhr| Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9:00 – 13:00 Uhr und 13.30 – 18:00 Uhr, Sa + SO geschlossen | maximal 4 ermäßigte Karten pro Abholer - jede weitere Karte 8 EUR.

Einlass 17 Uhr – Beginn 18 Uhr – der Biergarten ist geöffnet – zu Essen gibt´s auch ´was: Foodtrucks stehen bereit. Wir danken unserem Partner Westenergie für die tolle Zusammenarbeit und freuen uns riesig auf Euch!!! www.regler-produktion.de