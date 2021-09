Spaziergang

in der HEIMAT!

... Essen-Haarzopf/Fulerum

und Mülheim-Flughafen...HEIMATERDE!

SOMMER 2021

Schon recht früh am Vormittag machte ich mich auf den Weg zu einem Treffpunkt oben an der Neuen Mitte in Essen Haarzopf. Von dort sollte es mit einer Bekannten einfach mal´ querfeldein gehen, vielleicht auch beim Flughafen Essen-Mülheim vorbei schauen…

Für den Nachmittag war wieder Regen angesagt, so war der Plan, bis dahin längst wieder daheim zu sein…

Es war Anfang August, noch lachte die Sonne vom Himmel herunter und ich freute mich sehr auf dieses Wiedersehen.

Einen richtig schönen und langen Spaziergang machten wir und einige (fotographische) Entdeckungen und kehrten zum Schluss irgendwo ein wenig angestrengt aber hoch zufrieden zum Essen ein.

Wohltuende Gespräche zu einem wohltuend-kühlen Bier, der Plan ging also auf.

Naja fast!

Am Nachmittag, wir brachen nach dem Essen gerade wieder zum Rückweg auf, da begann es ein wenig zu tröpfeln.

Regenschirme also aufgespannt und weiter, es waren nur noch wenige Hundert Meter von einer Haltestelle entfernt für meinen Heimweg. Auch meine Bekannte hatte keinen allzu großen Pfad mehr nach Hause und als ich an der Zielhaltestelle aus dem „Sammel-Taxi“ stieg, stellte der Himmel seine breite Dusche bereits wieder ein und ließ die Sonne wieder scheinen.

weiter Blick :-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Alles richtig gemacht, dachte ich zu Hause, auf dem Balkon als ich einige Minuten zufrieden die Füße hoch legte. Später begann ich, einige Bilder des Tages hoch zu laden, doch leider kam ich bisher noch nicht dazu, diesen Beitrag zu Ende zu verfassen….

Nur eine Sache hatte mich an diesem Tage gestört, diese abgestellten, abgemeldeten Autos da auf Mülheimer Gebiet, am Rande eines Landschaftsschutzgebietes.

Ob diese Fahrzeuge dort noch immer ….

( hier der BEITRAG dazu !!! :-(...)

Ach, leider bin ich noch nicht wieder da oben spazieren gewesen, ich hoffe aber das Beste…

für uns alle, für diese Welt, für unsere Zukunft!

Spaziergänge in meiner schönen Heimat, dem Ruhrgebiet, sollen doch weiterhin möglich sein …

Hier also noch einige Bildchen von diesem angenehmen Tag im August…

LIEBE Grüße :-)♥

... und hier noch ein kleiner Beitrag zu diesem TAG! :-)



einfach schön

......... wer mag, schaut mal´ durch´....

TEXT+Fotos: AAT

(BILDER im AUGUST 2021)