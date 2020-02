Der erste Fußball-Spieltag im neuen Kalenderjahr fiel am vergangenen Wochenende noch dem Sturmtief "Sabine" zum Opfer. Auch an diesem Sonntag war es stürmisch auf den Plätzen. Dies war allerdings nicht allein der Grund für die Niederlagen des VfB Speldorf (1:3) und der DJK Blau-Weiß Mintard (1:2).



Die Mintarder trafen daheim auf den klar favorisierten Tabellenzweiten FSV Duisburg und konnten mit dem Spielverlauf am Ende leben. Schließlich gehören die Duisburger zu den Teams, die an einem guten Tag kaum zu schlagen sind. Und dennoch fehlte Marco Brings am Ende nur ein Schritt, um doch noch den 2:2-Ausgleich zu erzielen.

So stand am Ende eine knappe Niederlage, die den Mülheimern zeigt, dass sie von den Top-Teams nicht so weit entfernt sind, wie es vielleicht die Tabelle aussagt. Maciej Szewczyk erzielte das Tor für den Aufsteiger.

Wesentlich bitterer war die Niederlage des VfB Speldorf, hatte sich der vom Abstieg bedrohte Landesligist im Duell gegen den SV Burgaltendorf doch etwas Zählbares ausgerechnet. Doch nach 45 Minuten lagen die Mülheimer trotz zweier Neuzugänge in der Startelf mit 0:3 im Hintertreffen.

Die zweite Halbzeit eröffnete Kapitän Esad Morina zwar mit dem 1:3 und die Speldorfer, es sollte aber der letzte Treffer der Partie bleiben. Der VfB war zwar insgesamt das aktivere Team in der zweiten Hälfte, doch die klaren Chancen hatte am Ende auch Burgaltendorf. Die Essener verpassten bei einem Abseitstor und zwei Aluminiumtreffern die Vorentscheidung.

Beide Teams müssen am Karnevalssamstag auswärts 'ran. Dann werden die ausgefallenen Begegnungen des Sturm-Sonntags nachgeholt. Mintard spielt in Duisburg beim SV Genc Osman, der VfB beim SC Düsseldorf-West.