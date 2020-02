Der Mülheimer Karneval geht in den Endspurt. Jedes Wochenende laden die Vereine oder der Hauptausschuss Groß Mülheimer Karneval zu Sitzungen oder Auftritte ein.

Los geht es mit dem Kinderkarneval. Am Sonntag, 9. Februar, gibt es für die Jüngsten Spiele, verschiedene Showacts der Roten Funken und einen Clown in der Feldmann-Stiftung, Augustastraße 114. Auch das Prinzenpaar wird dabei sein. Beginn ist um 14 Uhr. Für Kinder kostet der Eintritt 3, für Erwachsene 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel. 0208/4127979.

Im Rathaus veranstaltet der Hauptausschuss Groß Mülheimer Karneval ein Kinderkarnevalsfest. Dieses findet am Dienstag, 11. Februar, um 16.30 Uhr statt.

Der große Kinderkarneval im Forum, Hans-Böckler-Platz 1, startet am Samstag, 15. Februar, ab 14 Uhr mit einem bunten Programm für den Nachwuchs.

Im Gemeindehaus der Immanuelkirche, Kaiser-Wilhelm-Straße 21a, feiert am Sonntag, 16. Februar die MüKaGe. Beginn ist um 15 Uhr. Eintrittskarten können vor Ort zu einem Preis von 4, für Erwachsene 5 Euro gekauft werden.

Am Freitag, 21. Februar, wird an der Kaiserstraße 6 ein weiteres Mal Kinderkarneval gefeiert. Um 15 Uhr lädt die KG Blau-Weiß ein, die Karten kosten 3 Euro.

Seniorenkarneval

Im Hildegardishaus, Am Bahnhof Broich 8, veranstaltet die KG Blau-Weiss eine Seniorensitzung. Diese beginnt am Freitag, 31. Januar, um 16 Uhr.

Am Samstag, 1. Februar, können auch die Bewohner des Seniorenparks Carpe Diem, Hansastraße 19, Karneval feiern. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Ebenfalls am 1. Februar ist die Sitzung im Evangelischen Wohnstift Uhlenhorst, Broicher Waldweg 95. Die Veranstaltung fängt um 15.30 Uhr an.

Die KG Blau-Weiss hält am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr eine Sitzung im Altenpflegeheim auf dem Bruch 70. Am Mittwoch, 5. Februar, ist in der Alten-Tagesstätte Mülheim Nord an der Hügelstraße eine weitere Veranstaltung. Die Erste Große MüKaGe feiert dort ab 15 Uhr. In der Alloheim Senioren-Residenz wird am Samstag, 8. Februar, ab 15 Uhr mit der Röhrengarde Silber-Blau gefeiert.

Im Engelbertusstift, Seilerstraße 20-22, findet die Karnevalssitzung am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr statt. Zur gleichen Zeit wird auch im Wohnstift Raadt, Parsevalstraße 111, mit dem Mülheimer Carnevals Club gefeiert. Der Eintritt ist frei.

In der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1, ist am Montag, 10. Februar, die Seniorensitzung ,,Fröhliche Herzen". Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Im Haus Gloria, Schwerinstraße 16, gibt es am Samstag, 15. Februar, eine weitere Veranstaltung für die Senioren. Einlass ist um 14, Beginn um 15 Uhr. Am Sonntag, 16. Februar, wird im Haus Grotehof ab 11 Uhr gefeiert.

Für die Seniorendienste am Kuhlendahl 104-106, kommt die KG Mölmsche Houltköpp zu Besuch. Die Veranstaltung am Sonntag, 16. Februar, startet um 16 Uhr.

Auch Altweiber wird bei den Senioren gefeiert. Am Donnerstag, 20. Februar, organisiert die Erste Große MüKaGe eine Karnevalsfeier im Evangelischen Wohnstift Uhlenhorst, Broicher Waldweg 95. Beginn ist um 16 Uhr.

Inklusionsveranstaltung in der Stadthalle

In der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1, findet am Freitag, 21. Februar, "Grenzenlos", die kostenlose Inklusionsveranstaltung der Stadtwache und des VBGS statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Eintrittskarten sollten vorher reserviert werden.

Sitzungen und Feiern in Mülheim

Wer sich gerne verkleidet ist am Samstag, 1. Februar, ins Pfarrhaus St. Barbara, Schildberg 84, eingeladen. Dort beginnt um 20.11 Uhr die Kostümsitzung des Mülheimer Karnevalsvereins.

Die Prinzengarde Rote Funken veranstaltet im Hermann-Giese-Haus, Fliednerstraße 2, am Freitag, 7. Februar, um 16.30 Uhr eine ,,Närrische Sitzung".

Die Narrensitzung Mölm bowenaan findet am Samstag, 8. Februar, am Schildberg 84, statt. Beginn ist um 19.11 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Dort werden das Stadtprinzenpaar und verschiedene Tanzgruppen mitwirken.

Der Brauchtumsabend der KG Mülheimer Stadtwache beginnt am Samstag, 8. Februar, um 20.11 Uhr. Die Veranstaltung ist im Gemeindezentrum St. Joseph, Hingbergstraße 389. Der Eintritt kostet 9,99 Euro.

Am Mittwoch, 12. Februar, lädt die MüKaGe in den Altenhof, Kaiserstraße 6, zum Hausfrauen-Nachmittag ein. Beginn ist um 16.30 Uhr. Karten sind unter Tel. 0208/476206 zu einem Preis von 15 Euro erhältlich.

Die Roten Funken laden am Samstag, 15. Februar, zu einer Sitzung in die Kaiserstraße 6 ein. Ab 18 Uhr ist Einlass. Karten können im Voraus unter Tel. 0208/4127979 zu einem Preis von 20 Euro gekauft werden.

Am Samstag, 22. Februar, veranstaltet die KG Blau-Weiss ihre 73. Prunksitzung. Diese findet im Altenhof, Kaiserstraße 6, statt. Einlass ist ab 18, Beginn um 19.11 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel. 0208/432303 oder an der Abendkasse für 19,99 Euro.

Biwak an der Broicher Mitte unter freiem Himmel

Eine kostenlose Außenveranstaltung gibt es von der KG Blau-Weiss am Samstag, 15. Februar. Ab 11.11 Uhr wird zum Biwak an der Broicher Mitte eingeladen.

Am Kurt-Schumacher-Platz findet am Samstag, 22. Februar, ab 11.11 Uhr ein weiteres närrisches Biwak statt. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos.

Altweiber

Am Altweiberdonnerstag, 20. Februar, ist um 11.11 Uhr der traditionelle Möhnensturm und die Schlüsselübernahme am Rathaus.

Auch in Saarn wird am 20. Februar Altweiber gefeiert. Ab 11.11 Uhr können alle kostenlos am Pastor-Luhr-Platz dabei sein.

Die KG Blau-Weiss veranstaltet am Donnerstag, 20. Februar, eine Altweiberparty. Beginn ist um 19.11 Uhr im Altenhof, Kaiserstraße 6. Karten sind im Vorverkauf unter Tel. 0208/432303 für 7,50 Euro erhältlich.

Auch die Roten Funken organisieren eine Altweiberparty. Um 19.30 Uhr laden sie alle Frauen in die Augustastraße 114 ein. Der Eintritt kostet 9,99 Euro. Schon ab 18 Uhr wird dort ein DJ für gute Laune sorgen.

Traditionelles

Am Freitag, 7. Februar, findet um 17 Uhr das traditionelle Prinzenwiegen statt. Veranstaltungsort ist die DEKRA an der Saalestraße 8a. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Autohaus Wolf, Düsseldorfer Straße 261, ist am Freitag, 14. Februar, der Prinzenempfang. Beginn ist um 18 Uhr.

Rosenmontag

Am Montag, 24. Februar, startet um 14 Uhr der jährliche Rosenmontagszug in der Mülheimer Innenstadt. Er zieht vom Südbad zur Schloßbrücke.

Anschließend gibt es Bei Franky's im Ruhrkristall am Ruhrufer 5 eine kostenlose After Zug Party.

Eine Alternative dazu ist die After Zug Feier in der Gaststätte zur Reichskrone, Hauskampstraße 37. Auch dort ist der Eintritt kostenlos.

Im Altenhof, Kaiserstraße 6, gibt es eine weitere Rosenmontagsparty. Dort kostet der Eintritt 6 Euro.

Förderung des Mülheimer Karnevals

Infos, wie der Mülheimer Karneval in Zukunft gefördert werden soll, gibt es hier.