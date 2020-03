Unsere Bezirksdienstbeamte sind täglich in den Oberhausener Bezirken unterwegs. Sie sind jederzeit Ansprechpartner und pflegen einen engen, vertrauensvollen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die Arbeit des Bezirksdienstes ist geprägt von einem hohen Außendienstanteil, insbesondere in Form sichtbarer Präsenzstreifen.

Am Dienstag (3.3.) hatte ein Bezirksbeamter wieder den "richtigen Riecher". Er war in seinem Bezirk unterwegs, als ein auf dem Strickersweg geparkter Hyundai mit DO-Kennzeichen seine Aufmerksamkeit erregte. Er überprüfte die Kennzeichen und erhielt sofort zur Antwort, dass die Kennzeichen eigentlich an einen Ford Transit gehören und als gestohlen gemeldet waren.

Bei den weiteren Recherchen geriet schnell ein 52-jähriger Oberhausener in den Fokus des Polizisten. Der im Zusammenhang mit der Begehung von Verkehrs- und Eigentumsdelikten polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Verdächtige hatte keinen Führerschein und wurde bereits mit einem Haftbefehl gesucht.

Einen Tag später schlugen die Polizisten dann zu und nahmen den Gesuchten in seiner Wohnung fest.

Ob er die Kennzeichen gestohlen und an dem Auto angebracht und sich damit einer Urkundenfälschung schuldig gemacht hat, ob er mit dem Auto dann auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, werden die weiteren Ermittlungen jetzt ergeben.