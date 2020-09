„Die Zukunft im Blick“ im LVR-Industriemuseum Oberhausen

Am Samstag, 19.09.2020, fand unter diesem Titel im LVR-Museum Peter-Behrens-Bau in Oberhausen die Eröffnung der Sonderausstellung „Ruhrgebietsfotografien aus dem Bildarchiv des Regionalverbands Ruhr" statt. Die Eröffnungsreden hielten: Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, stellvertr. Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland, Karola Geiß-Netthövel, Regionaldirektorin Regionalverband Ruhr, der Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen Daniel Schranz, sowie der Kurator der Ausstellung Dr. Holger Klein-Wiele. Die Band „The Speedos“ sorgten für eine musikalische Zeitreise.

Zum 100-jährigen Bestehen des Regionalverbands Ruhr (RVR) zeigt das LVR-Industriemuseum im großen Umfang Fotografien aus dem RVR-Bildarchiv, welches anläßlich des Jubiläums erstmals erschlossen wurde. Die Ausstellung thematisiert 100 Jahre Planungs- und Verbandsgeschichte für das Ruhrgebiet. Beispiele zu den Themen Mobilität und Versorgung, Wohnen und Arbeiten, Umwelt und Naturschutz sowie Kultur und Freizeit verdeutlichen die Veränderungsprozesse seit der Gründung des Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk im Jahre 1920.

Die Ausstellung im Peter-Behrens-Bau, an der Essener Straße 80 in Oberhausen, ist Dienstags bis Samstags und an Feiertagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Montags ist die Ausstellung geschlossen. Mehr Informationen zur Ausstellung sind unter www.diezukunftimblick.lvr.de und www.industriemuseum.lvr.de zu finden. (Text: Einladung LVR)