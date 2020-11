Musikalisch gestaltete Gottesdienste im Advent

Konzerte dürfen Corona-bedingt leider nicht stattfinden. Dafür möchte die Klostermusikschule - mit verschiedenen Mitwirkenden - einige Gottesdienste in der Adventszeit mit viel Musik bereichern. An allen 4 Wochenenden im Advent wird es daher Musik in der Pfarrei St. Clemens geben. Auch vor Altenpflegeheimen wird es adventlich werden.

Am Samstag, 28.11.2020 um 10.00 Uhr werden aus dem Dozententeam Jana Stradmann (Sopran), Dorit Isselhorst (Querflöte) und Veit J. Zimmermann (Orgel) die Marktmesse in der Propsteikirche St. Clemens (Großer Markt 3, OB-Sterkrade) musikalisch gestalten. Es erklingt adventliche Musik von J.S. Bach, G. Ph. Telemann u.a.

Ebenfalls am Samstag, 28.11.2020, jedoch um 16.00 Uhr wird der Gottesdienst der Krankenhaus-Seelsorger in der Propsteikirche St. Clemens adventlich gestimmt. Musikalisch gestaltet wird dieser von Solistinnen der Klosterspatzen. Zu hören sind Werke von G. Caccini, H. M. Lonquich, A. Wilson u.a.

Um den Bewohnern des AMEOS Pflege Zentrums St. Clemens Oberhausen am 1. Advent eine Freude zu bereiten, werden weihnachtliche Klänge von Bläsern der Klostermusikschule vor der Einrichtung am Sonntag, 29.11.2020 um 15:30 Uhr erklingen. Da gerade dieser Personenkreis von der Corona-Krise stark in die Einsamkeit gedrängt wird, wollen die Musiker den Alltag der Bewohner erhellen.

Das musikalische Schlusslicht bildet an diesem 1. Adventswochenende die Abendmesse in der Propsteikirche St. Clemens am Sonntag, 29.11.2020 um 18:30 Uhr. Es erklingt adventliche Musik von G. Ph. Telemann, C. Piutti, A. Guilmant u.a. Die Mitwirkenden: Ghislaine Valera (Oboe), Veit J. Zimmermann (Orgel).

Einer Anmeldung bedarf der Besuch sämtlicher Gottesdienste nicht. Durch die Hygiene- und Abstandsregelungen ist die Anzahl der Plätze jedoch begrenzt. Wir bitten daher zeitig die Plätze einzunehmen und die ausliegenden Kontaktdaten-Formulare auszufüllen und am Ausgang einzuwerfen.

Wir wünschen allen Besuchern auf diesem Wege eine besinnliche Adventszeit und hoffen, dass die Einstimmung durch die musikalischen Gottesdienste dazu beiträgt.