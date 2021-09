Nachgewürzt ist aus der Corona-Zwangspause zurück

Im September gibt es wieder den satirischen Zwei-Monatsrückblick im Zentrum Altenberg. Zu Gast ist der Kölner Stand-up-Comedian Johannes Flöck.

Am 17.9. und 18.9.2021 findet in der Schlosserei des Zentrums Altenberg nach langer Pause erstmals wieder die Kabarettshow Nachgewürzt statt. Zwar waren im Sommer einige Open-Air-Termine möglich, aber in den gewohnten Räumlichkeiten kann die Show erst jetzt wieder stattfinden, natürlich unter

Einhaltung von 3G und mit Hygienekonzept. Dann werden natürlich auch die letzten fünfzehn Minuten der verregneten Sommer-Show nachgeholt, inklusive Live-Band und Leinwand. Aktuelles Kabarett, Poetry-Slam-Stories, musikalische Comedy und Live-Musik, diese Mischung lockt seit über zehn

Jahren die Zuschauer ins Zentrum Altenberg.

Christian Hirdes, Benjamin Eisenberg, Matthias Reuter und Marco Jonas Jahn haben im September Johannes Flöck aus Köln als Gast mit dabei. Der sympathische Stand-Up-Comedian kämpft gegen den Hektik-Wahn und wird das Publikum vor der Bundestagswahl am 26.9. mit viel Humor nochmal ausreichend entschleunigen. Sein Motto „ein Glas Rotwein ersetzt eine Stunde Sport“ kann dabei direkt umgesetzt werden.

Karten gibt es wie immer beim Zentrum Altenberg, bei der Tourist Info in Oberhausen, bei AD-Ticket und natürlich bei Tabak Brinkmann in Schmachtendorf.

Alle Infos: www.nachgewuerzt.de