Es sind Sommerferien, viele sind unterwegs. Leerstehende Häuser und Wohnungen locken Einbrecher an. Damit die Bürger im Kreis Unna keine böse Überraschung erleben, wenn sie von ihrer Reise zurückkehren, hat die Polizei folgende Sicherheitstipps parat:

- Schließen und verriegeln Sie Fenster und Türen. Nutzen Sie alle vorhandenen Sicherungen.

- Informieren Sie Nachbarn über Ihre Abwesenheit und einen eventuell beauftragten Haus- oder Wohnungsbetreuer.

- Lassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung von einer Person Ihres Vertrauens betreuen und für einen belebten Eindruck sorgen, heißt: Briefkasten und Mülltonnen leeren, Rollläden bedienen oder Blumen gießen.

- Deponieren Sie keine Hausschlüssel auf Ihrem Grundstück. Die Verstecke unter der Fußmatte oder im Blumentopf sind Einbrechern bestens bekannt.

- Sichern oder Verschließen Sie Gegenstände, die für einen

Einbruch genutzt werden könnten - wie Leitern, Werkzeuge,

Gartengeräte oder Mülltonnen.

- Schmuck und andere Wertgegenstände gehören in ein Bankschließfach oder ein geprüftes Wertbehältnis - nicht in eine Schublade im heimischen Schlafzimmer.

- Vermeiden Sie allzu gut lesbare Kofferanhänger. Einbrecher erkennen daran, wo sich der nächste Einbruch lohnen könnte. Nutzen Sie klappbare Anhänger.

- Vermeiden Sie öffentlich konkrete Angaben über Ihre

Urlaubsabwesenheit, beispielsweise auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken.

- Seien Sie wachsam gegenüber unbekannten Personen und Fahrzeugen, an Ihrem eigenen Haus oder Ihrer eigenen Wohnung sowie an der

des Nachbarn, denn gute Nachbarschaft schützt. Im Zweifelsfall rufen Sie sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.