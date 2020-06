1000 sichere Wünsche der Polizei zum Tag der Verkehrssicherheit

"Wir wünschen uns, dass Ihre Augen stets auf den Verkehr und nicht auf das Handy gerichtet sind! Wir wünschen uns, dass Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf dem Fahrrad einen Helm tragen! Wir wünschen uns einen fairen Verkehr auf dem Panoramaradweg!"

Um solche und ähnliche Wünsche geht es am heutigen "Tag der Verkehrssicherheit" (20. Juni), der von dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat initiiert wurde und an dem sich auch die Kreispolizeibehörde Mettmann beteiligt.

#1000sichereWünsche

Unter dem Motto #1000sichereWünsche hat die Kreispolizeibehörde Mettmann dabei Statements und Wünsche gesammelt. Die Botschaft ist klar: Es sollen möglichst viele Menschen erreicht und dazu angeregt werden, sich mit dem eigenen Verhalten im Straßenverkehr auseinanderzusetzen. Dazu wird die Polizei auf ihrer Facebook-Fanpage sowie auf ihrem Twitter-Kanal am heutigen Samstag den ganzen Tag über verteilt Botschaften und Wünsche veröffentlichen und dazu aufrufen, Gleiches zu tun: So können Bürger unter der Nutzung des Hashtags #1000sichereWünsche eigene Bedürfnisse für einen sichereren Straßenverkehr äußern und so ihre Wünsche teilen. So soll jedem Wunsch, jedem Denkanstoß, jeder Idee und jeder Botschaft eine digitale Plattform mit gebührender Aufmerksamkeit geboten werden.

Zum Hintergrund:Verkehrssicherheit geht alle an! Jedes Jahr am dritten Samstag im Juni macht der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DRV) mit dem Aktionstag "Tag der Verkehrssicherheit" auf das wichtige Thema "Sicherheit im Straßenverkehr" aufmerksam. Er wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Tag der Verkehrssicherheit in diesem Jahr am 20. Juni 2020 ein digitaler Aktionstag, an dem sich auch die Kreispolizeibehörde Mettmann auf ihren Social Media-Kanälen beteiligen wird. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der Seite: www.tag-der-verkehrssicherheit.de.