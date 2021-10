Zwei junge Männer hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag,12. Oktober, festgenommen, die betrunken, beziehungsweise unter Drogen stehend, mit einem geklauten Auto quer durch Velbert gerast sind und einen Unfall auf der A44 verursacht haben.

Gegen 1 Uhr nachts hatten die beiden 19 und 20 Jahre alten Velberter zunächst an einer Tankstelle an der Rheinlandstraße alkoholische Getränke gekauft. Als die beiden dann gegen 4 Uhr erneut mit einem BMW auf das Tankstellengelände fuhren, informierte eine Zeugin die Polizei, weil sie den Verdacht hatte, dass der Fahrer betrunken war. Als die Beamten den Fahrer stoppen wollten, gab dieser Gas und raste in hohem Tempo quer durch Velbert in Richtung Heiligenhaus und zur Autobahn 44. Dabei fuhr er gleich mehrmals über rote Ampeln, wobei es an der Kreuzung der Heiligenhauser Straße mit der Marsstraße und der Hebbelstraße beinahe zu einem schweren Unfall mit einem kreuzenden Auto gekommen wäre.

Zu Fuß auf der Flucht

Der BMW-Fahrer setzte seine Flucht vor der Polizei fort, geriet an der Auffahrt zur A44 in Richtung Essen in den Grünstreifen und fuhr einen Leitpfosten um, um dann mit über 150 Stundenkilometern durch den Birther Tunnel zu rasen. An der Ausfahrt bei Langenberg verlor der BMW-Fahrer jedoch kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich um die eigene Achse drehte und gegen die Leitplanke und eine Betonschutzwand prallte. Hierbei wurden Front und Heck des BMW zum Teil abgerissen, wodurch der 21 Jahre alte Wagen nicht mehr fahrbereit war. Fahrer und Beifahrer stiegen unterdessen unverletzt aus und rannten in Richtung nahe gelegener Felder davon, wo sie von den Polizeibeamten festgenommen wurden. Keiner der beiden war im Besitz eines Führerscheins. Bei dem 19-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille gemessen, und bei dem 20-Jährigen verlief eine Drogen-Schnelltest positiv auf THC und Kokain.

Zur weiteren Beweisführung wurden beiden Velbertern auf der Polizeiwache Blutproben entnommen, wo nun auch ein 28-jährige Mann aus Velbert seinen BMW als gestohlen meldete, den er am Vorabend auf einem Parkplatz an der Kleestraße abgestellt hatte, und bei dem es sich um den BMW handelte, mit dem die beiden ihre nächtliche Verfolgungsfahrt hingelegt hatten.

Eine Reihe von Strafanzeigen

Die beiden Velberter erhielten Strafanzeigen wegen Trunkenheit am Steuer, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens, und je ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Kfz-Diebstahls. Aktuell befinden sich die beiden Beschuldigten noch im Polizeigewahrsam - derzeit wird eine Vorführung bei einem Haftrichter geprüft. Die A44 musste im Bereich der Ausfahrt Langenberg bis circa 5:45 Uhr gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 6.000 Euro.