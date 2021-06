Die Kombination aus Regen und Sonne hat die Natur sprießen lassen. Sattes Grün, wohin das Auge blickt. Ihm widmen wir unser "Foto der Woche".

Liegt es an den vergangenen zwei Dürre-Jahren, dass ich das Grün in diesem Jahr als besonders satt wahrnehme? Oder liegt es am vielen Regen der vergangenen Woche, verbunden mit dem Sonnenschein der vergangenen Tage? Jedenfalls hoffe ich, dass ihr es auch so wahrnehmt, und dass wir eine grüne Bildergalerie zustande bringen. Zeigt mal, was für Fotos auf euren letzten Streifzügen durch die Natur entstanden sind!

Die Spielregeln



Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (12.6.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

