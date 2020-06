Die letzte Kreistagssitzung vor der Sommerpause fand, um die coronabedingten Abstandsregeln einhalten zu können, nicht wie gewohnt im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Mettmann, sondern in der Erkrather Stadthalle statt. Zudem traten alle Fraktionen zur Sitzung nur in halber Besetzung an.

Unter der Sitzungsleitung von Landrat Thomas Hendele wurden rund 40 Tagesordnungspunkte beraten und die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Unter anderem stand die Wahl des Kreisdirektors auf der Tagesordnung. Einstimmig wählte der Kreistag Martin M. Richter, der dieses Amt bereits seit 2004 innehat, für dessen dritte Amtszeit.

Baumpflanzoffensive an

kreiseigenen Standorten

Ebenfalls einstimmig beschloss der Kreistag ein ganzes Paket an Klimaschutzmaßnahmen. Schnellstmöglich umgesetzt werden sollen etwa Photovoltaik beziehungsweise Begrünung auf Dächern kreiseigener Gebäude, eine Baumpflanzoffensive an kreiseigenen Standorten, der Wechsel auf Elektrofahrzeuge für die Fahrzeugflotte des Kreises und die Beschaffung von Pedelecs zur Nutzung an allen Dienststellen und Einrichtungen des Kreises. Darüber hinaus beinhaltet der Beschluss eine Reihe von Prüfaufträgen, zum Beispiel hinsichtlich der Durchführung eines Schülerklimagipfels, der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes und der Schaffung eines "1000-Dächer"-Programms.

Kreis bekommt einen Jugendrat

Weitere Beschlüsse gab es zur Einrichtung eines Kreisjugendrates, zur Weiterverfolgung der Reaktivierung der Ratinger Weststrecke, zur Gründung einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehr im Kreis Mettmann und zur Fortführung der Energieberatung in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Langenfeld und Ratingen.