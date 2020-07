Michael Lobe ist seit dem 1. Juli neuer Leiter des "Immobilienservice" bei der Stadt Velbert.

Der 46-jährige Bauingenieur übernimmt damit einen Fachbereich, in dem es aktuell kaum mehr Arbeit geben könnte. Viele bereits beschlossene Projekte und Baumaßnahmen, aber auch zukunftsorientierte Pläne, für die Konzepte erarbeitet werden müssen stapeln sich auf seinem Schreibtisch im Rathaus. Neben dem Kennenlernen der neuen Kollegen, hieß es für Michael Lobe in den ersten Tagen daher natürlich Einarbeiten, Detail-Fragen klären und sich vor Ort einen Endruck verschaffen.

Vakanz von rund einem Jahr

Seitdem sein Vorgänger Andreas Sauerwein vor einem Jahr zur Stadtverwaltung Heiligenhaus wechselte, war die Stelle nicht besetzt. "Nun freuen wir uns, jemanden gefunden zu haben, der den Anforderungen dieser Schlüsselposition gerecht wird", sagt Jörg Ostermann, Immobiliendezernent und Beigeordneter. Die laufenden Projekte seien spannend und vielfältig, denn die Schullandschaft in Velbert verändere sich und damit verbunden auch die Anforderungen und der Bedarf an Gebäuden.

Stelle wurde dreimal ausgeschrieben

"Genau diese Vielfalt sowie die politischen Rahmenbedingungen und die bereits gefassten Beschlüsse des Rates haben für mich den Reiz dieses Postens ausgemacht", so der neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Beworben habe er sich allerdings erst bei der dritten Ausschreibung, wie Ostermann informiert. "Wir haben in den zwei ersten Durchgängen keinen geeigneten Bewerber gefunden", macht der Dezernent nochmals die große Verantwortung deutlich, die mit der Leitung des Fachbereiches verbunden ist. "Es war richtig, keine schnelle Entscheidung zu treffen."

Erweiterung und Modernisierung

von Bildungseinrichtungen

Der Bau einer Grundschule auf dem Pestalozziplatz, die gerade fertiggestellte Grundschule an der Kastanienallee, ein Gebäude für die Gesamtschule Velbert-Neviges am Waldschlösschen und vieles mehr - der Neue im Rathaus zeigt sich begeistert vom dem, was sich in Velbert alles tut. Sein Fokus liege nun vor allem in der Erweiterung und Modernisierung von verschiedenen Bildungseinrichtungen. So befasst sich der in Wülfrath wohnende Vater zweier Söhne unter anderem mit den geplanten Kindertagesstätten, die an der Fontanestraße sowie der Nordstraße entstehen sollen, und mit der Umrüstung des bestehenden Gebäudes an der Lindenstraße zu einer Kita.

In Velbert geboren

und aufgewachsen

Vor allem zwei Einrichtungen - die Grundschule Birth und das Nikolaus-Ehlen-Gymnasium (NEG) - kennt er bereits gut, ist er doch hier selber zur Schule gegangen. "Ich bin nicht nur in Velbert geboren, sondern habe auch die ersten 30 Jahre meines Lebens hier gewohnt", informiert Lobe. Sein Studium zum Bauingenieur hat er an der Universität in Wuppertal absolviert. Erste Berufserfahrungen sammelte er zudem bei der Errichtung der Feuerwehr-Gerätehäuser in Neviges und Langenberg.Weitere Stationen seiner beruflichen Karriere waren die Bauleitung bei Hochtief, die Projektleitung in einem Projektsteuerungsbüro sowie die Projekt- und schließlich die Bereichs-Leitung beim Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Monheim. "Dort habe ich zu Zeiten des Nothaushaltes angefangen", so der Bauingenieur. "Zuletzt - bei der inzwischen sehr guten Finanzlage - habe ich dort eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mitgegründet, dessen Geschäftsführer ich auch war."

Dank an Manuel

Villanueva-Schmidt



Jörg Ostermann: "Herr Lobe bringt absolut versierte Fachkenntnisse mit. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit ihm die erfolgreiche Arbeit im Fachbereich fortführen werden.“ Ostermann nutzte außerdem die Gelegenheit, um dem Leiter der Abteilung Planung und Bauen, Manuel Villanueva-Schmidt, der in den letzten elf Monaten den Immobilienservice kommissarisch geführt hat, zu danken.