Am Wochenende erste Testspiele / Dauerkartenverkauf beginnt

Am morgigen Samstag startet Fußball-Oberligist SSVg Velbert mit einem Testspiel beim frisch aufgestiegen Landesligisten 1. FC Wülfrath in die Saison. Sonntag geht's dann daheim gegen den Oberligisten Westfalia Herne. Zugleich können vor und während des Spiels gegen

Herne die Dauerkarten für die neue Saison erworben werden.

Samstag um 11 Uhr im Wülfrather Lhoist-Sportpark wird sich das Oberliga-Team zum ersten Test innerhalb derVorbereitung auf die Saison 20/21 präsentieren. Dann ist das Team von Chefcoach Marcus John beim Nachbarn 1. FC Wülfrath zu Gast. Bereits einen Tag später findet das nächste Spiel statt, zudem die SSVg 02 den Traditionsverein Westfalia Herne eingeladen hat. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr auf der Sportanlage „Am Berg“. Wie bereits informiert, sind

die Plätze in und am neuen Stadion in Velbert bautechnisch noch nicht freigegeben.

Selbstverständlich werden am Sonntag die gültigen Hygienevorschriften des Landes NRW berücksichtigt. Auch die SSVg 02 hat sich darauf entsprechend vorbereitet. So müssen sich die Zuschauer schriftlich am Eingang gemäß §2aCoronaschutzverordnung des Landes NRW namentlich und mit Adresse und Telefonnummer in der ausliegenden

Teilnehmerliste registrieren.

Maximal 300 Zuschauer erlaubt

Maximal 300 Besucher sind aktuell zugelassen. Diese Anordnung von höchstens 300 Zuschauern wird möglicherweise noch länger und somit auch zum Saisonstart im September

gültig sein. Da bereits viele Karten für Sponsoren und Offizielle reserviert sind, werben die Velberter für ihre Dauerkarten. Der Verkauf startet am Sonntag vor und während des Spiels gegen Westfalia Herne. Für die 22 Heimspiele gelten in dieser Saisonfolgende Preise:

Sitzplatz Tribüne 145,00 €

Sitzplatz Tribüne ermäßigt 110,00 €

Stehplatz 85,00 €

Stehplatz ermäßigt 65,00 €

VIP inklusive Sitzplatz Tribüne 820,00 €

VIP ermäßigt 620,00 €

Die Dauerkarten sind ab Montag zudem täglich (Mo-Fr) von 9-13 Uhr in der neuen Geschäftsstelle im Stadion am EMKA- Sportzentrum sowie bei den weiteren Vorbereitungsspielen erhältlich.