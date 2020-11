Für die Karnevalisten kommt durch die Corona-Krise alles anders als gedacht. So wird es in der Session 2020/2021 unter anderem keinen Velberter Rosenmontagszug geben, bei dem Kamelle unters Volk gebracht wird.

Die zahlreichen Süßigkeiten dennoch an die Narren der Stadt zu verteilen, lassen sich das Kinderprinzenpaar Fynn I. und Lili-Minou I. sowie das Stadtprinzenpaar Markus I. und Saskia I. aber dennoch nicht nehmen.

Kistenweise närrische

Naschereien

Während die Nachwuchs-Tollitäten ihre Schulen - also die Christliche Gesamtschule an der Bleibergquelle sowie die Gesamtschule Velbert-Mitte - mit Popcorn, Bonbons und Co. beschenken, liefert das Stadtprinzenpaar kistenweise närrische Naschereien an die Bergische Diakonie Aprath und die Sonnenschule in Neviges. Das sorgt für fröhliche Gesichter in tristen Zeiten!