In wenigen Wochen beginnt die gemütliche Advents- und Weihnachtszeit. Neben Plätzchenbacken, Wunschzettelschreiben und der Vorfreude auf das Christkind gehört der Besuch eines Weihnachtsmarkts für viele Menschen einfach dazu.

Die Stadt Velbert hat sich trotz der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus entschlossen, gemeinsam mit der Werbegemeinschaft "Velbert aktiv" einen solchen Markt zu veranstalten. An den ersten beiden Adventswochenenden soll es jeweils von Freitag bis Sonntag auf dem Platz Am Offers besinnlich werden.

Unter strengen Corona-Regeln

Der Weihnachtsmarkt wird selbstverständlich nach den geltenden Corona-Regeln umgesetzt. Weniger Stände, ausreichend Abstand und eine Steuerung des Besucheraufkommens sind das Gebot der Stunde. „Wir wollen es den Besuchern besonders gemütlich machen und möchten darüber hinaus, dass sich die Menschen bei uns wohl und sicher fühlen“, verspricht Olaf Knauer, Abteilungsleiter des Velberter Stadtmarketings.

Fehlen des Marktes

wurde kritisiert

In den drei Velberter Stadtbezirken gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche kleinere und größere Weihnachtsmärkte, die alle ihren besonderen Zauber haben und Jahr für Jahr die Velberter sowie Gäste aus dem Umland in die Stadt ziehen. Auch in Velbert-Mitte gehörte ein Weihnachtsmarkt in Innenstadtnähe bis vor wenigen Jahren zum festen Programm im Veranstaltungskalender. Sein Fehlen wurde von zahlreichen Bürgern kritisiert. „Nach einer kreativen Pause und einer Phase der Orientierung und Neuausrichtung wollen wir wieder einen Weihnachtsmarkt in der Velberter Innenstadt etablieren. Der neu gestaltete Platz Am Offers bietet ideale Voraussetzungen dafür“, erläutert Bürgermeister Dirk Lukrafka. Mit diesem Weihnachtsmarkt soll gerade in diesen schwierigen Zeiten ein zusätzlicher Akzent gesetzt und Leben in die Velberter Innenstadt gebracht werden. Durch die zentrale Lage des Weihnachtsmarkts lässt sich der Weihnachtsmarktbesuch gut mit den Weihnachtseinkäufen vor Ort verbinden.

In Kooperation mit der Werbegemeinschaft "Velbert aktiv" plant das Stadtmarketing einen klassischen Weihnachtsmarkt mit eigens dafür von der Stadt Velbert angeschafften hochwertigen Verkaufshütten und Unterständen.

Foto: Ulrich Bangert

hochgeladen von Maren Menke

In Kooperation mit der Werbegemeinschaft "Velbert aktiv" plant das Stadtmarketing einen klassischen Weihnachtsmarkt mit eigens dafür von der Stadt Velbert angeschafften hochwertigen Verkaufshütten und Unterständen. Der Weihnachtsmarkt Am Offers erstrahlt damit in ansprechender, gemütlicher und einheitlicher Optik und lädt zum Verweilen ein. Bei einem bunt gemischten Angebot können die Gäste aller Altersklassen sich auf die besinnliche Zeit einstimmen und für kurze Zeit dem Alltagsstress entfliehen. Weihnachtliche Köstlichkeiten, wie beispielsweise Glühwein, Reibekuchen, Crêpes und Champignons, werden ebenso zu finden sein wie die eine oder andere Geschenkidee.

An den ersten beiden Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. November und 4. bis 6. Dezember) öffnet der Weihnachtsmarkt seine Türen. Weitere Informationen zum Markt und zu den geltenden Sicherheits-Maßnahmen gibt es unter www.stadtmarketing.velbert.de und auf Facebook.

Weitere Informationen:

Wer eine Weihnachtshütte belegen und seine Waren anbieten möchte, erhält beim Stadtmarketing Velbert weitere Informationen (Ansprechpartnerin: Daniela Hantich, Tel. 02051/262486, E-Mail: daniela.hantich@velbert.de). Anmeldungen werden bis zum 6. November entgegen genommen.