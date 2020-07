Schwer verletzt ist eine junge 20-Jährige Radfahrerin ausBochum nach einem Verkehrsunfall in Wattenscheid am Mittwoch, 15. Juli, in ein

Krankenhaus eingeliefert worden.



Am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, war eine 44-jährige Bochumerin mit ihrem Auto

auf der Talstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich fuhr

die 20-Jährige Radfahrerin nach aktuellem Kenntnisstand von rechts vom Radweg

auf die Fahrbahn.

Radfahrerin muss ins Krankenhaus