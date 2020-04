Wie wichtig verschiedene Berufe und Dienstleistungen sind, zeigt sich in Zeiten der Corona-Pandemie. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, möglichst zuhause zu

bleiben und soziale Kontakte auf das Minimum zu reduzieren. Ebenso wichtig ist es aber auch, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren, denn gutes Essen hält Körper und Seele zusammen.

Der örtliche DRK-Kreisverband möchte hierbei mit seinem Menüservice “Essen auf Rädern” für die Versorgung älterer, besonders gefährdeter Menschen während der Corona-Zeit sorgen. Das neuartige Virus breitet sich leider immer noch weiter aus.

Laut dem Robert-Koch-Institut nimmt die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. „Unsere gesellschaftliche Verantwortung als Deutsches Rotes Kreuz ist es, den Menschen

auch in dieser für uns alle herausfordernden Situation zu helfen und unter anderem mit Mittagessen zu versorgen“, erklärt Katja Dertmann, beim örtlichen DRK-

Kreisverband für die Organisation des Menüservices und der mobilen sozialen

Dienste zuständig.

Es kann zwischen einer täglichen Heißanlieferung oder einer wöchentlichen

Versorgung mit einem tiefkühlfrischen Wochen-Menüpaket gewählt werden.

In dem sogenannten Wochen-Menüpaket sind sieben tiefkühlgekühlte Gerichte

zusammengestellt. Das Menüangebot ist so gestaltet, dass der Kunde diverse

Kostformen oder Unverträglichkeiten bei der individuellen Zusammenstellung

berücksichtigen kann. „Geliefert wird das Menüpaket einmal wöchentlich. Zur

gewünschten Zeit wird das Menü von unserem Kunden zu Hause in der Mikrowelle

oder im Backofen ganz einfach zu Ende gekocht“, erklärt Katja Dertmann das

Wochen-System des Menüdienstes.

„Das Angebot richtet sich vor allem an Senioren, denen aus gesundheitlichen

Gründen empfohlen wird, in der aktuellen Situation den Kontakt zu anderen

Menschen zu vermeiden. Für die größtmögliche Sicherheit unserer Kunden und

der Menükuriere bei der Lieferung gibt es klare Verhaltensregeln und strenge

Hygienevorschriften, deren Einhaltung genau kontrolliert wird. Unter anderem hat

dabei die Übergabe der Menüs ohne direkten Kontakt zum Kunden absolute

Priorität“, ergänzt auch DRK-Kollege Markus Eisenhuth.

Für viele Senioren, aber auch für pflegende Angehörige, ist Essen auf Rädern eine

ideale Unterstützung im Alltag und eine hilfreiche Dienstleistung, steigert die

Qualität des Lebens im Alter – nicht nur für hilfsbedürftige Senioren, sondern auch

für alleinlebende Menschen. „Oft lohnt sich das Einkaufen und Kochen nicht bzw. es

gibt mehrere Tage dasselbe, weil die Lebensmittel verbraucht werden müssen.

Gerade bei speziellen Diäten kann unser Menüservice helfen, denn hiermit liefern

wir auch vegetarische, salzarme oder lactosefreie Speisen, Diabetikerkost sowie

pürierte Speisen für Menschen mit einer Schluckstörung (Dysphagie)“, erklärt der

langjährige Rotkreuzler. „Unser Dienst ist auch eine große Entlastung für

pflegende Angehörige, da sie neben Beruf, Familie & Pflege nicht noch kochen

müssen – vor allem, wenn Eltern, Großeltern oder der Partner aufgrund von

Krankheiten auf Spezialkost angewiesen sind.“

Das Rote Kreuz steht für Rückfragen zum Essen auf Rädern unter Rufnummer

02327-87017 oder Email an info@drk-wattenscheid.de gerne zur Verfügung.

Bestellungen sind auch kurzfristig zu realisieren und Senioren bekommen schon

am Folgetag ein Wunschmenü geliefert. Der Kunde entscheidet, an welchen Tagen das Menü ins Haus gebracht werden soll, es besteht keine dauerhafte

Vertragsbindung.