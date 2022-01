Der Fraktionssprecher Bündnis 90/Die Grünen, U. Gorris stellte nachfolgenden Antrag an die Bürgermeisterin der Stadt Wesel:

Antrag an den Ausschuss für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität am 09.02.2022

Sehr geehrte Frau Westkamp,

der Ausschuss für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität empfiehlt dem Rat der Stadt Wesel folgende Beschlüsse zu fassen:

Der Rat der Stadt Wesel beauftragt die Verwaltung, Kontakt zur Firma Westnetz aufzunehmen, mit dem Ziel die Daten für Regenerative Stromerzeugung in Wesel an geeigneter Stelle auf Monitoren sichtbar zu machen.

Begründung:

Im Jahr 2035 will Wesel seinen kompletten Energiebedarf aus regenerativen Quellen decken.

Auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune ist die Bilanzierung, Dokumentation und Veröffentlichung maßgeblicher Daten ein wichtiges Instrument.

Die Firma Westnetz verfügt als Stromnetzbetreiber über die entsprechenden Daten für Wesel.

Monitore könnten im Rathaus, in der Stadtinformation am Großen Markt und im E.ON-Kundencenter aufgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Gorris

Fraktionssprecher