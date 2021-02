Auf Anregung von Vorstandsmitgliedern des Koordinationsausschusses Büdericher Vereine und in Abstimmung mit Vorstandsmitgliedern des Bürgervereines bietet auch Büderich seinen Senioren unter der Regie des Bürgervereines einen Fahrdienst zum Impfzentrum in Wesel an. "Selbstverständlich ist dieser „Nachbarschaftsdienst“ des Bürgervereines kostenlos.", heißt es seitens des Koordinationsausschusses Büdericher Vereine.



Mit diesem Angebot möchte der Bürgerverein dazu beitragen, dass alle Büdericher Senioren ihren Impftermin wahrnehmen können, so der Vorsitzende Marcus Abram.

Fahrer wurden bereits gefunden und eine Sonder-Telefonnummer eingerichtet. Unter Tel. 02803/3080500 können die Büdericher Senioren ab sofort von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 bis 17 Uhr ihren Beförderungstermin vereinbaren.

Eine Einschränkung gibt es allerdings

Auf eine Einschränkung müssen die Organisatoren jedoch hinweisen: Nicht möglich ist die Beförderung von Personen, die ihren Rollstuhl nicht selbstständig verlassen können. Diese sollten sich bitte an ihre Krankenkasse wenden und um einen Transportschein für Krankenfahrten bitten, da hierfür die ehrenamtlichen Fahrer nicht ausgebildet sind.