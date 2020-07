Das sommerliche Wetter nutzen viele Radfahrer, um mit ihren E-Bikes oder Pedelecs Touren zu fahren. Leider kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.Um etwas gegen diesen Trend zu tun, organisiert die Kreispolizeibehörde Wesel mit der Deutschen Verkehrswacht im Kreis Wesel Pedelec-Seminare.

Die nächsten Seminare starten am Dienstag, 28. Juli, 9 bis 12 Uhr an der Grundschule Hamminkeln (Bislicher Straße 1) sowie am Donnerstag, 30. Juli, 9 bis 12 Uhr an der Gesamtschule Xanten (Heinrich-Lensing-Straße 3).

Zum Training mitbringen

In Zeiten von Corona müssen die Teilnehmer neben ihrem Rad und einem Helm auch eine Mund-Nase-Maske mitbringen.

Eine Anmeldung zu den Terminen ist Voraussetzung, um an den Seminaren teilzunehmen, unter der Rufnummer 0281/107-3222 oder 0281/107-7777.