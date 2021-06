Schon wieder Museum? Warum nicht ! Es gibt nicht viele Orte, an denen man mal - ganz im Vorbeigehen oder quasi mal Vorbeifahren - mehr erfahren kann zum Leben am Rhein in früheren Zeiten. "Ein Fluss erzählt" ist nicht umsonst das Motto unseres großen Ausstellungsgebäudes hinter der Hofanlage mit altem Backhaus und originalem Rettungsboot von 1926. Hätten Sie gewusst, dass die Römer bei uns am Niederrhein auch den Rheinverlauf prägten? Oder wie sie ihre Manöverfelder sicherten?

Unsere neue Sonderausstellung sagt Ihnen mehr dazu und zeigt auch einige Objekte, die bislang noch nie bei uns zu sehen waren. VOM GEGENÜBER: Die Römer & ihr Limes ist der Titel. Eine Ausstellung im Rahmen des Themenjahres PROVINZ - provinciaal? des Kulturraum Niederrhein e.V. Ab Anfang Juli wird es auch zusätzliche Ausstellungsflyer nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch und Niederländisch geben. Bei uns in diesem Jahr also ein "römerhafter" Sommer - aber bringen Sie ruhig auch die mit, die sich nicht soo für dieses Thema interessieren - es findet sich schon etwas Interessantes bei uns (im Notfall einfach mal in die alte Schallplatte bei der Straßenbahn hineinhören oder sich Geschichten zu den Fliesenbildern ausdenken. Ob geplantes Ziel oder spontane Entscheidung wegen Regenguss-Notpause. Derzeit keine Test- oder Terminverpflichtung (allerdings im Museum Maskenpflicht und bitte achten Sie auch bei uns auf die Abstandsregeln). So steht einem kurzen - oder längerem Aufenthalt bei uns nichts im Wege! Sie sind auf der anderen Rheinseite? Dann nutzen Sie doch einfach unsere Rheinfähre für Fussgänger und Radfahrer. Das Museum finden Sie einfach, wenn sie die Straße entlang zwischen den beiden Kirchen weiter geradeaus laufen, nur gut 100m hinter der Sraßenbiegung Dorfauswärts (Ecke Schifferstraße). Unsere Ausstellung ist zu den Museumszeiten (Sa/So 14.00 - 17.00 Uhr) geöffnet und kosten keinen zusätzlichen Eintritt. Sie läuft bis zum 10. Oktober 2021.