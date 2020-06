Viele Sportvereine im Kreis Wesel setzten sich aktiv für die Integration im Sport ein. Der Kreissportbund Wesel möchte nun drei Projekte besonders unterstützen und startet einen Aufruf.

Ehrenamtliches Engagement, soziale Werte, Gemeinschaftssinn, Mitbestimmung. Dies macht das Leben im Sportverein aus. Doch nicht nur das. Einige Vereine haben es sich zur Aufgabe gemacht auch neu zugewanderte Menschen in kreativer Weise im Sportverein zu integrieren und darin zu unterstützen, im Kreis anzukommen.

Vereine fördern

Der Kreissportbund Wesel freut sich, mit Unterstützung des Bundesministeriums des Innern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Integrationsprojekte von drei Vereinen im Kreis mit jeweils 500 Euro fördern zu können.

Bewerbung einreichen

Bewerbungen mit einem Bericht zur Projektidee und einer Kostenkalkulation nimmt Anna Isselstein, Mitarbeiterin beim Kreissportbund und zuständig für den Bereich "Integration durch Sport" bis zum 23. August 2020 entgegen unter: anna.isselstein@ksb-wesel.de

Kostenloses Seminar

„Wir möchten die Vereine darin unterstützen, die Werte im Sport, zu denen auch Toleranz und Gleichberechtigung gehören, aktiv zu verteidigen“, so Anna Isselstein. Hierzu bietet der Kreissportbund am 20. August in Moers ein kostenloses Seminar mit dem Titel "Achtsam statt neunmalklug - damit Ausgrenzung im Sport(verein) keine Chance hat!" an. Anmeldungen werden noch entgegengenommen.