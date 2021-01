Der Koordinations-Ausschuss der Gindericher Vereine sucht den Ehrenpreisträger des Jahres 2020, wie es bereits seit vielen Jahren Tradition ist. Hierbei sind Vorschläge aus der Bevölkerung erwünscht, welche sich auf Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine beziehen können. Einzige Voraussetzung für alle Vorschläge ist, dass sich die Vorgeschlagenen um den Ort Ginderich verdient gemacht haben.

Der Ehrenpreis ist dabei mit einem Preisgeld versehen, das von der Niederrheinischen Sparkasse (NISPA) gestiftet wird. Alle Vorschläge werden grundsätzlich anonym vorgetragen und können noch bis Sonntag, 28. Februar dieses Jahres, beim KO-Ausschuss der Gindericher Vereine (Ralf Sundermann, Am Zollhof 17) oder per E-Mail an: ehrenpreis@ginderich.com eingereicht werden.

Wann abgestimmt wird, nicht absehbar

Unter normalen Umständen wird dann im Rahmen der Winter-Delegierten-Tagung der Gindericher Vereine aus den Reihen der Vereinsvertreter der Preisträger per geheimer Abstimmung gewählt. Wann diese Versammlung in diesem Jahr stattfinden kann, ist leider noch nicht abzusehen.

Dennoch hält der KO-Ausschuss an der Wahl des Ehrenpreisträgers fest, denn auch in der Pandemie-Zeit 2020, oder vielleicht auch gerade deswegen, haben sich viele Mitbürger um Ginderich und seine Einwohner verdient gemacht.

Ehrenpreisträger des Jahres 2019

Die Vorschläge werden gesammelt und verwahrt, bis es wieder möglich ist den Preisträger im Rahmen einer Delegierten-Versammlung zu wählen. Auf dieser Delegierten-Versammlung wird dann auch der Ehrenpreis des Jahres 2019 offiziell an Sebastian Janßen verliehen.

Der KO-Ausschuss hofft auf zahlreiche Vorschläge für den nächsten Ehrenpreisträger und das er das Dorfleben, zusammen mit den Gindericher Einwohnern und seinen Gästen, bald wieder aktiv gestalten kann.