Zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September 2020 erneuerte der Kinderschutzbund Wesel seine Forderung die Kinderrechte endlich in das Grundgesetz aufzunehmen. „Dass die Kinderrechte in vollem Umfang in die Verfassung aufgenommen werden – mit sämtlichen Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten sowie dem Vorrang des Kindeswohls - ist längst überfällig.“, sagt Katrin Bremkens, Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Wesel.

Der Kinderschutzbund Wesel arbeitet selbstverständlich auf der Grundlage der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. So ist dem Weseler Ortsverband als Beispiel das Kinderrecht auf Bildung wichtig.

Lernhilfen werden angeboten

In seinen Räumen am Großen Markt bieten ehrenamtliche Mitarbeiter Lernhilfen an. Unter anderem mit Vorbereitung auf Klassenarbeiten, Unterstützung bei Referaten oder Hilfestellungen bei Nachprüfungen wird den Kindern und Jugendlichen geholfen, den Unterrichtsstoff aus der Schule besser zu verstehen und anzuwenden. Aber das ist nur einer der vielfältigen Arbeitsbereiche.

Auf der neu gestalteten Homepage des Ortsverbandes werden weitere Angebote wie Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Betreuter Umgang oder Vormundschaften anschaulich erläutert. Die Seite wird in Kürze freigeschaltet.

Große Sorgen des Ortsverbandes

Natürlich haben die Folgen der Corona-Pandemie auch den Kinderschutzbund Wesel mit Wucht getroffen. „Wir können etablierte Hilfeleistungen auf Grund der Beschränkungen teilweise nicht aufrechterhalten. Die wirtschaftlichen Folgen für den Ortsverband machen uns große Sorge,“ so Katrin Bremkens, „der Vorstand, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ganzem Herzen für die Belange der Kinder da.

Unsere Hilfeangebote sind jedoch nur möglich, wenn wir Unterstützung erhalten – durch freiwilliges Engagement, Spenden und Mitgliedschaften – gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Jedem neuen Mitglied, jedem engagierten Spender und Sponsor sind wir mehr als dankbar. Wir sind auf Unterstützung dringend angewiesen“

Spenden willkommen

Wer spenden möchte :

Spendenkonto

DE 12 3565 0000 0000 6799 28

Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe

Interessierte an Mitgliedschaft

Bei Interesse an einer Mitgliedschaft bitte Kontakt aufnehmen mit der Geschäftsstelle des

Kinderschutzbundes Wesel (Großer Markt 7 in Wesel), Telefon 0281/33950-0 oder per Mail an: Verwaltung@dksb-wesel.de