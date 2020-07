Bevor Jugendliche ihren Ausbildungsplatz antreten, können sie im Seminar „Fit für die Ausbildung“ ihre sozialen, individuellen und organisatorischen Kompetenzen trainieren.", kündigt die Niederrheinische IHK an.

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen, die ihre Azubis noch vor Ausbildungsbeginn auf Themen wie persönliches Verhalten im Geschäftsalltag, Kommunikation und Konfliktverhalten oder auch Arbeitsorganisation und Zeitmanagement vorbereiten möchten.

Termine auch vor Ort

Bei Bedarf wird das Seminar auch im Unternehmen vor Ort durchgeführt. Angesprochen sind auch Jugendliche, die sich eigenständig auf einen erfolgreichen Start in das Berufsleben vorbereiten wollen.

Für das Seminar stehen folgende Termine zur Auswahl: 6. bis 7. August in Duisburg, Kleve und Wesel, sowie 15. bis 16. Oktober und 22. bis 23. Oktober in Duisburg, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr.

Infos und Anmeldung bei Sabrina Giersemehl, Telefon 0203/2821-382, E-Mail: giersemehl@niederrhein.ihk.de