Nach einem Kennzeichen-Diebstahl von August 2021 in Witten sucht die Kripo mit einer Aufnahme einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen.

Der abgebildete Mann wird verdächtigt, in der Nacht zum 29. August 2021 an der Augustastraße in Witten Kennzeichen eines Autos abmontiert und an seinen Wagen befestigt zu haben. Mit diesem Wagen fiel der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Stadtbereich Dortmund auf. Mit richterlichem Beschluss sind die Bilder des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Ruf 209-8310 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.