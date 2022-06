Die größte Straßenbaumaßnahme in Witten schreitet voran, und der nächste Schritt ist die Fertigstellung eines Bereichs: In der Kreuzung Pferdebachstraße / Ardeystraße / Johannisstraße steht der Endausbau bevor. Das heißt: Die Kreuzung bekommt ihre finale Fahrbahndecke.

Das wird in zwei Schritten gemacht und dauert insgesamt sechs Tage. So schnell geht es deshalb, weil die Tragschicht der neuen Fahrbahndecke bereits in kleineren Etappen entstanden ist.

Fahrbahn der Kreuzung entsteht in zwei Abschnitten

Damit’s hinterher schön ist, tut’s vorher nochmal weh. Die bauausführende Firma Depenbrock führt die Herstellung der Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich aber zügig in sechs Arbeitstagen durch: Und zwar mit Rücksicht auf den Berufsverkehr in der ersten Ferienwoche, konkret vom 26. Juni (Sonntag, Aufbau) bis zum 1. Juli (Abbau).

Erster Abschnitt: Das „T-Stück“ der Kreuzung im Bereich „Ardeystraße (von ZF bis Boni) und Pferdebachstraße (ZF bis Kreisverkehr Schlachthofstraße).

Zweiter Abschnitt: Das „T-Stück“ der Kreuzung im Bereich „Ardeystraße (Lutherpark bis Autohändler) und Johannisstraße (Ardeystraße bis etwa Physio-Praxis).

Sperrung und Umleitungen: Wer sollte wo lang fahren?

Autofahrer müssen wissen: Die jeweils gegenüberliegende Seite der Kreuzung ist in beiden Deckenbau-Abschnitten auch gesperrt!

Das soll dafür sorgen, dass der Verkehr auf der Ardeystraße ohne Ampeln und Abbiege-Gehampel durch die Kreuzung rollt, ausschließlich in Richtung Marienhospital oder stadtauswärts.

Was bedeutet das also stadteinwärts und stadtauswärts:

Stadteinwärts, über die Pferdebachstraße



Nur die, die wirklich in den Bereich hinter der Westfalenstraße (zum Beispiel Ärztehaus) oder in die Schlachthofstraße wollen, sollten in Höhe Krankenhaus / Blumenladen geradeaus fahren.

Wer eigentlich in Richtung Innenstadt will, fährt besser links ab in die Westfalenstraße und über die Dortmunder Straße auf die Ardeystraße.

Ein Schild kurz vor der Westfalenstraße weist auf das „Nadelöhr“ Schlachthofstraße hin.

Stadtauswärts, vom Kreisverkehr Johannisstraße

Am Kreisverkehr Lutherstraße / Bonhoefferstraße / Johannisstraße muss man sich entscheiden: Die Johannisstraße wird kurz vor der Ardeystraße zur Sackgasse. Für sechs Tage sind also die anderen „Arme“ des Kreisverkehrs vorrangig.