Die Corona-Pandemie hält 6 Monate nach ihrem Ausbruch eine weitere

erschreckende Nachricht bereit.

Nachdem über 10,4 Millionen Menschen sich weltweit mit Covid-19

infizierten ,mehr als 500.000 Menschen ihr Leben ließen hofft die Welt

auf einen Impfstoff.

Allein in Deutschland infizierten sich mehr als 197.000 Menschen mehr als

9000 Menschen starben an Covid -19.

Nun diese neuen furchtbaren Nachrichten aus China.

Dort wurde eine Mutation des Stammes nachgewiesen.

Vermutlich noch ansteckender und gefährlicher als Covid-19 da dieser

Virus Menschliche Zellen leichter befallen könne so die Wissenschaftler.

Das macht zur Zeit einfach nur eines, mutlos.