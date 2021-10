Die Stadt Bochum will Vorreiterin modernen Stadtmanagements sein. Dazu gehört auch, dass in der Verwaltung schnell, effektiv und effizient gearbeitet wird. Viel zu häufig kann die Verwaltung diesem Anspruch nicht gerecht werden, wie die folgenden 11 Beispiele zeigen.



Die Stadt Bochum verfolgt im Rahmen der Bochum-Strategie das Ziel Vorreiterin modernen Stadtmanagements zu sein. In Sachen Schnelligkeit und Effektivität kann die Verwaltung dieses selbst gesetzte Zeil jedoch bisher viel zu oft noch nicht erfüllen wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:

Goethe-Mensa - Bereits im Jahr 2014 wird die Verwaltung von der Politik beauftragt den Neubau einer Mensa an der Goethe-Schule einschließlich einer eingebetteten Lernküche umgehend(!) zu realisieren (Mitteilung 20140772). Bis heute wurde der Bau trotz mehrfacher Anläufe allerdings nicht realisiert, bis 2016, gab es schon 3 vergebliche Anläufe (Unfähigkeit? - Bau der Goethe-Mensa scheitert auch im dritten Versuch), bis 2021 folgten ungezählte weitere.

Ständig neue Planungen, Standortuntersuchungen, Kostenüberschreitungen aufgrund Fehleinschätzungen, führten dazu, dass die Verwaltung in 8 Jahren dem Stadtrat nie eine realisierbare Bauplanung vorlegen konnte. Trotz jahrelanger Planungen, die Unmengen an Kosten verschlungen haben müssen, hat die Verwaltung es nicht geschafft den Beschuss der Politik umzusetzen.

Nach der neusten vagen Aussage der Verwaltung, müsste der Neubau der Mensa bis zum Beginn des Schuljahrs 2026 abgeschlossen sein. Die Verwaltung gibt zu, dass alle bisherigen Planungen eingestampft wurden und es bisher für neue Planungen nur erste Überlegung gibt, wo die Mensa entstehen könnte und es zu Größe und Raumprogramm der Mensa noch gar keine Vorstellungen gibt (Mitteilung 20200434).

Wenn alles gut läuft, müsste die Mensa also nach 2026, nach unglaublichen 12 Jahren für Planung und Realisierung stehen. Doch trotzdem schon acht Planungsjahre von maximal zwölf vergangen sind, glaubt aufgrund des bisherigen Planungsdesasters, wohl kaum jemand mehr daran, dass die Verwaltung das noch rechtzeitig hinbekommt.

Radverkehrskonzept - 1999 beschließt der Rat der Stadt Bochum ein Radverkehrskonzept. 2021 sind immer noch nicht alle dringlichen Maßnahmen, deren Umsetzung, in dem Konzept vor 20 Jahren festgelegt wurden, umgesetzt. Die von der Politik jährliche Berichterstattung zur Umsetzung des Konzepts spart sich die Verwaltung, da es ohnehin kaum was zu berichten gibt.

2014 und 2017 beschließt der Rat eine Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes. Beide Beschlüsse ignoriert die Verwaltung, nichts passiert. 2019 eskaliert der Streit über die Umsetzung und Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes (Trauriges Jubiläum – 20 Jahre Radkonzept, kaum Zählbares passiert). 2020 endlich leitet die Verwaltung eine Fortschreibung durch externe Planungsbüros in die Wege. Das neue Radverkehrskonzept soll aber erst 2022 vorliegen. Weider verschleppt die Verwaltung die Umsetzung einer konkreten Radverkehrsplanung um weitere zwei Jahre.

In diesem Fall trifft eine schleppende Umsetzung von Ratsbeschlüssen durch die Verwaltung mit einer mangelnden Bereitschaft, diese umzusetzen zusammen. Auch wird sichtbar, dass es an der Bereitschaft fehlt, Versäumtes aufzuholen. Wird die Verwaltung letztlich gezwungen unterlassenes nachzuholen, dann tut sie das in diesem Fall mit provokativer Langsamkeit. Ein schlechtes Gewissen hinsichtlich der versäumten Umsetzung der Ratsbeschlüsse scheint nicht zu bestehen.

August-Bebel-Platz - 2014 wird im Rahmen des ISEK Wattenscheid beschlossen, den wohl hässlichsten Platz der Stadt, den August-Bebel-Platz umzubauen und neu zu gestalten. Es dauert fünf Jahre bis die Verwaltung drei Planungsvarianten für den Platz vorliegen konnte, die sie von drei externen Planungsbüros hatte erstellen lassen. Keiner der drei Entwürfe konnte jedoch den Ansprüchen an eine zeitgemäße und moderne Stadtgestaltung gerecht werden. Also versuchte die Verwaltung aus allen dreien einen vierten Vorschlag zu entwickeln, auf den sich wiederum die Politik nicht einigen konnte.

Es konnte keine Einigung darüber erzielt werden, ob zukünftig noch Autoverkehr über den Platz fließen soll. Ursprünglich hatte die Verwaltung die Vorgabe an die Planungsbüros ausgegeben, dass noch Autoverkehr über den Platz fließen sollte. Dann fiel auf, dass in diesem Fall eine Förderung durch das Land kaum möglich sein würde (August-Bebel-Platz autofrei?!). Auch hatte es die Verwaltung versäumt in einem unabhängigen Verkehrsgutachten zu klären, wie viel Autoverkehr tatsächlich täglich über den Platz fährt. Also musste die entsprechende Untersuchung nachgeholt werden.

2021 wiederum, weitere zwei Jahre später, soll es jetzt einen weiteren Wettbewerb zur Neugestaltung des Platzes geben. Wann der Siegerentwurf aus diesem Wettbewerb gekürt werden soll und wann mit einer Realisierung eines Entwurfs zu rechnen ist, ist nicht absehbar. Ob und wie noch Fördergelder für die Umgestaltung des Platzes abgerufen können, ist ebenso offen. 2019 hieß es noch, dass eine Entscheidung unbedingt sofort fallen müsse, sonst wären die Fördergelder verloren und der Zeitplan ließe sich nicht einhalten.

Ein stringentes und zielgerichtetes Vorantreiben des Projektes “Umgestaltung des August-Bebel-Platzes" von Seiten der Verwaltung ist nicht erkennbar. Es erscheint so, als verfolge man das Projekt nicht mit vollem Einsatz. Eine konkrete Zeitplanung, wie es weiter gehen wird, gibt es folgerichtig nicht. Der Niedergang von Wattenscheid geht indes ungebremst weiter.

Bäderkonzept - Im Juli 2017 (Vorlage 20171235) beschließt der Stadtrat endlich, dass für die Zukunft der städtischen Schwimmbäder ein Bäderkonzept erarbeitet werden soll. Das soll bis Ende 2020 von der Stadtverwaltung vorgelegt werden. Sechs Monate später, im August 2021 wird es dann vorgelegt. Für die Erarbeitung hätten eigentlich maximal sechs Monate ausreichen müssen, die Stadt hat zusammen mit den Wasserwelten unakzeptable vier Jahre benötigt (Alte Bäder erhalten oder neue bauen).

2018 hatte der Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) noch angekündigt, in Höntrop solle ein modernes Freizeitbad entstehen. „Anfang 2020 ist Baubeginn, Anfang 2022 soll das Bad fertig sein“. Das alte Bad wurde abgerissen, über einen Neubau wurde bis heute nicht mal entschieden. (WAZ vom 17.07.2018). Der Startschuss für den Bau eines neuen Bades wird, wenn überhaupt, frühestens 2024 fallen.

Da die Verwaltung sich bei der Erarbeitung des Bäderkonzeptes endlos Zeit gelassen hat, verzögert sich entsprechend auch die Modernisierung der Bäder bzw. eventueller Neubauten. Die Trägheit der Verwaltung hat zur Folge, dass die Einwohner*innen auf sanierte oder neue, zeitgemäße Bäder weiter warten und weiter mit den kostenfressenden und maroden Bädern auf unabsehbare Zeit Vorlieb nehmen müssen.

Klimaschutzkonzept - Resolution zum Klimanotstand – Im Juni 2019, beschloss der Stadtrat die Resolution zum Klimanotstand (Ausrufung des Klimanotstandes). Die Stadt verpflichtet sich, ihren Teil zu leisten, damit Bochum 2035, spätestens 2040 klimaneutral wird.

Doch in den zwei Jahren seit Ausrufung des Klimanotstandes hat die Verwaltung dem Stadtrat trotz diverser Anträge aus der Politik keine substanziellen Beschlussvorlagen mit Maßnahmen vorgelegt, die geeignet wären, den CO2-Ausstoß der Stadt nennenswert zu senken. In über zwei Jahren, hat man es nicht mal hinbekommen, unter jeder Beschlussvorlage einen Passus zu den Klimafolgen einzufügen, wie dies ebenfalls vom Rat bereits 2019 beschlossen wurde.

Das wenig ambitionierte und immer noch gültige Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2015 sieht weiterhin nur eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Stadt um 85% bis 2050 vor (Klimaschutzkonzept 2030).

Ursprünglich für Ende dieses Jahres hat die Stadt ein neues Klimaschutzkonzept angekündigt, das aber voraussichtlich erst 2022 vorliegen wird. Für die Erarbeitung hat die Stadt dann fast drei Jahre Zeit benötigt. Angesichts dessen, dass die Stadt bereits 2035 klimaneutral sein will, also in nur 14 Jahren, eine absolut unakzeptable und viel zu lange Bearbeitungszeit. Selbst eine Notlage wie der Klimanotstand, die eigentlich umgehendes und schnelles Handeln erfordert, kann die Verwaltung nicht bewegen ihr gemächliches Arbeitstempo zu beschleunigen. Die Stadtverwaltung scheint zu meinen, dass der Klimaerwärmung für die Dauer der Bearbeitung des Konzeptes eine Pause einlegt.

Auch aufgrund der Trägheit der Verwaltung, ist zweifelhaft, ob Bochum die Klimaneutralität bis 2035 erreichen wird. In jedem Fall werden die Maßnahmen zum Klimaschutz für die Bochumer*innen drastischer und unbequemer ausfallen, als sie es hätten sein müssen, wenn die Verwaltung nicht so lange wertvolle Zeit vergeudet hätte (Klimaneutralität bis 2045 – Ohne drastische und unbequeme Maßnahmen kaum zu schaffen)

Uhlandstraße - Dieser kleine aber bemerkenswerte Fall steht beispielhaft dafür, wie in Bochum mit der Instandhaltung von historischen Straßen verfahren wird. Ungefähr 1985 wird ein Abwasserkanal entlang der Straße neu verlegt und dazu in der Mitte der Straße ein rund zwei Meter breiter Graben ausgehoben. Nachdem dieser wieder verfüllt wurde, fällt der Verwaltung auf, dass die zur Abdeckung des Grabens erforderlichen Pflastersteine unplanmäßig abhandengekommen sind (Uhlandstraße wird wieder nicht “Übelste Schlaglochpiste Deutschlands). Der Bereich wird provisorisch zuasphaltiert. Dieses Provisorium besteht seit jetzt 36 Jahren.

2016 erklärt die Verwaltung, dass die Abstimmungsgespräche innerhalb der Verwaltung, insbesondere mit der Unteren Denkmalbehörde noch nicht abgeschlossen seien, daher würden die für die Wiederherstellung der Straße erforderlichen Mittel erst 2018 beantragt und für dieses Jahr in den Haushalt eingestellt (Mitteilung 20162898). Das ist auch weitere 3 Jahre später, 2021 noch nicht passiert. Offenbar dauern die Gespräche immer noch an. Wann die Verwaltung endlich die Gütigkeit besitzt, die Straße zu wiederherzustellen, ist offen. Ernsthafte Bemühungen in diese Richtung sind nicht zu erkennen.

Verkehrskonzept Süd-Ost - 2017 vereinbarten Stadt Bochum und Ruhr-Universität in einem Letter of Intend eine verkehrsträgerroffene Machbarkeitsstudie mit den Zielen einer ÖPNV-Verbindung von RUB-Campus und Mark 51°7, einer besseren ÖPNV-Anbindung der Bochumer Hochschule, einer leistungsfähigen Verbindung von RUB wie Hochschule mit Langendreer sowie dem Ziel einer Entlastung der U35.

Kurz zuvor war die Lösung, die genannten Herausforderungen mit einer Verlängerung der U35 zu erreichen, aufgrund eines Kalkulationsfehler peinlich gescheitert (U35-Verlägerung vor dem Aus). Seit 2014 hatten Verwaltung und Bogestra an diese Lösung erarbeitet, durch die falsche Berechnung der NKU-Werte, die weder Bogestra noch Verkehrsplanung aufgefallen waren, waren 3 Jahre Planung inklusive Vorbereitung auf einen Schlag wertlos geworden.

Die Ergebnisse der neuen Untersuchungsollten eigentlich bereits im Herbst 2019 vorliegen, sie werden dem Stadtrat aber erst mit einem Jahr Verspätung im Herbst 2020 vorgestellt. Das Ergebnis der Untersuchung war nichtssagend: RUB/Hochschule und Mark 51°7 sollten mit einem Bus verbunden werden, alle weiteren Probleme bleiben ungelöst. Auch die Busverbindung stellt sich schließlich als unzureichend heraus, so dass die Verwaltung 2021 noch auf die Notlösung des Einsatzes zusätzlicher Anrufsammeltaxis verfiel.

Die Probleme, wie eine bessere ÖPNV-Anbindung der Bochumer Hochschule aussehen soll, wie eine leistungsfähige Verbindung zwischen RUB/ Hochschule mit Langendreer geschaffen und die U35 zur RUB entlastet werden soll, sind auch 2021 ungelöst. Die Verwaltung bleibt Lösungsvorschläge, trotzdem sie die Probleme seit 2014 mit diversen Untersuchungen und Konzepten angehen sollte, schuldig. Sie hat diesbezüglich einfach die Arbeit eingestellt und hat die Probleme offen gelassen.

Endlose teure Arbeitszeit wurde verschwendet, ohne dass irgendwelche brauchbaren Ergebnisse vorliegen. Zu der behäbigen Arbeitsweise kommt in diesem Fall erschwerend die Nutzlosigkeit der Arbeit hinzu.

Glasfaseranschluss Schulen - 1996 wurde die TMR – Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet gegründet um die Stadt mit Glasfaserkabeln zu vernetzen. 25 Jahre später verfügen immer noch nicht alle Schulen in Bochum über einen Breitbandanschluss in der erforderlichen Dimensionierung. Das soll jetzt erst Ende 2024 der Fall sein (WAZ vom 11.08.21).

Eigentlich hätten die Schulen beim Aufbau des Glasfasernetzes, wie in anderen Städten bevorzugt angeschlossen werden müssen (Seit Ende 2019 verfügen alle Solinger Schulen über Glasfaseranschlüsse). Aber wieder zeigt sich, die Verwaltung ist nicht in der Lage, wichtige Dinge mit der notwendigen Priorität zu behandeln bzw. nicht bereit aufkommende Verzögerungen mit erhöhtem Einsatz und Beschleunigung der Maßnahmen zumindest teilweise wieder aufzuholen.

Erst versprach die Stadt 2017 alle Schulklassen würden bis Ende 2018 über schnelles Internet verfügen (NRZ vom 12.08.17). Aber wie leider viel zu oft konnte die Verwaltung den von ihr zugesagten Termin nicht einhalten. So konnte auch der nächste Termin, bis zum Ende des Schuljahrs 2020/21 nicht eingehalten werden.

Der Vorgang zeigt, selbst auf Ankündigungen der Verwaltungen, wann vordringliche Vorzeige-Projekte abgeschlossen sein sollen, ist kein Verlass. Auch das aktuelle Versprechen, dass nach fast 30 Jahren, Ende 2024, endlich alle Schulen über einen Glasfaseranschluss verfügen, kann man daher nur bedingt ernst nehmen.

Radschnellweg – Führung Innenstadt - Der Radschnellweg (RS1) sollte bereits 2020, also vor einem Jahr eröffnet werden. In Bochum ist nicht mal die Streckenführung von Goldhamme über die Innenstadt bis Dortmund klar. Über Jahre bastelte die Verwaltung an einer Streckenführung entlang der Hauptbahntrasse durch Bochum, ehe man nachfragte, ob die Deutsche Bahn überhaupt bereit sei, einen Teil der Trasse für den Radschnellweg an die Stadt abzugeben. Als die Bahn 2018 erklärte, dazu nicht bereit zu sein, waren alle jahrelangen Planungen für die Tonne und die Verwaltung stand vor einem Scherbenhaufen (Niederschrift zur Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung vom 05.09.2018).

Auch drei Jahre später, 2021 liegt immer noch keine Planung für einen neuen Streckenverlauf vor. Die Bauverwaltung müht sich stattdessen beim Bau eines weniger als 700 Meter langen Teilstücks des Radschnellwegs in Stahlhausen ab, bei dem fraglich ist, ob der im Rahmen einer neuen Streckenführung überhaut Teil des RS1 werden wird. Offenbar werden die städtischen Ressourcen für das Vorantreiben des Projekts aktuell an der falschen Stelle vergeudet.

Auch in dem Teilbereiche des RS1, bei dem die Streckenführung von Gelsenkirchen bis Goldhamme schon feststeht, liegen noch immer keine Planungen für die Brückenquerung über die A40 am Westkreuz vor. Absehbar wird in wenigen Jahren die Trasse an sich dort fertig sein, aber die Brücke wird immer noch fehlen. Solche Peinlichkeiten sollte die Verkehrsplanung doch eigentlich vermeiden wollen.

Wann der RS! in Bochum durchgehen befahrbar sein wird dafür kündigt die Verwaltung schon gar keinen Termin mehr an. Bei der aktuellen Planungsgeschwindigkeit und dem bisherigen Planungschaos, ist die Verwaltung dazu offenbar nicht in der Lage, Dieser Umstand zeigt aber auch, zur Steuerung und Umsetzung des RS1-Projektes wird offensichtlich nicht auf Methoden des Projektmanagements zurückgegriffen, denn entsprechende Zeit- und Kostenvorgaben scheint es nicht zu geben. Die Verwaltung plant ins Blaue und es dauert eben so lange wie es dauert.

Der Radschnellweg ist, wenn man das Projekt nach der Geschwindigkeit beurteilt, mit der die Stadt es vorantreibt, ein Radlangsamweg.

Entfernung alter Straßenbahngleise - Ständig kommt es in Bochum zu Unfällen von Motor- und Radfahrerenden auf alten Straßenbahngleisen, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr von der Bogestra befahren werden.

So verkehren auf der Engelsburger Straße schon seit fast 50 Jahren keine Straßenbahnen mehr, aber die Stadt hat es bis heute nicht geschafft, die Schienen zu beseitigen, die Folge sind immer wieder schwere Unfälle: Polizei Bochum 12.09.18, WAZ vom 17.09.19. Gleiches gilt auch für andere Straßen, unter anderem die Wiemelhauser Straße: (Polizei Bochum vom 02.08.2020) oder den Harpener Hellweg (Polizei Bochum 08.08.21).

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass, nachdem Gleise nicht mehr genutzt werden, diese umgehend beseitigt werden, besonders, weil sie für diejenigen, die mit Rad oder Motorrad unterwegs sind, eine große Gefahr darstellen.

Aber selbst akute Gefahrenlagen und ständig sich wiederholende Unfälle, die deren Vorliegen unterstreichen, haben keinerlei Einfluss auf die Behäbigkeit, die Verwaltung und Bogestra bei der Beseitigung der alten Schienen an den Tag legen. Bis 2022 will man sich noch Zeit nehmen um die uralten Gleise auszubauen (WAZ 05.10.2018).

Schulwegpläne - 2013 beschließt der Rat im Rahmen des Klimaschutzteilkonzept “Klimafreundlicher Verkehr” (Maßnahme Mob 8a), dass für jede Schule Schulwegpläne erarbeitet werden sollen, um auf diese Weise die Schulwege auf Gefahrenstellen zu untersuchen und sicherer zu machen (Stadt muss für sichere Schulwege sorgen). 2021, acht Jahre später, verfügt nicht mal für eine Hand voll der rund 100 Bochumer Schulen über Schulwegpläne, geschweige denn über sichere Schulwege. Die Verwaltung weiß nicht mal genau, für welche Schulen bereits solche Pläne erarbeitet wurden (Mitteilung 20212223).

Derweil beschweren sich immer wieder Eltern über die Sicherheit der Schulwege (Schulweg zu gefährlich – ein Vater schlägt Alarm), doch das scheint die Verwaltung nicht zu kümmern. Immer wieder neu wird versprochen, endlich tätig zu werden und den Ratsbeschluss umzusetzen, doch tatsächlich geschieht nichts.

Die Verwaltung muss schneller und effektiver werden



Die 11 beschriebenen Fälle, sind nur einige, die zeigen, dass die Verwaltung nicht selten aufgrund wenig effektiver Organisation und fehlendem Projektmanagements, viel zu lange benötigt um eigentlich dringende Aufgaben abzuarbeiten. Das gelingt den städtischen Unternehmen, von Bochum-Marketing, Wirtschaftsförderung bis USB mit Ausnahme der Bogestra durchweg besser. Fälle, wie die beschriebenen, gibt es dort nicht. Das liegt auch daran, dass die städtischen Unternehmen schlanker organisiert sind und die Führung der Unternehmen direkter auf eine effektive Abarbeitung der Aufgaben einwirken kann, als dass die Dezernenten und der Oberbürgermeister bisher können.

Letztlich zeigen die Fälle überdeutlich, dass die Verwaltung dringend reformiert werden muss, damit die zu bewältigenden Aufgaben zukünftig schneller, effektiver und vor allem zielgerichteter bearbeitet werden. Will die Stadt Vorreiterin modernen Stadtmanagements sein, dann gehört dazu auch, dass in der Verwaltung erheblich zügiger gearbeitet wird und man sich verpflichtet fühlt Ergebnisse zeinah vorzulegen und ggf. eingetretene Zeitverzögerungen zumindest teilweise wieder aufzuholen.

Die Arbeit in der Verwaltung dient nicht allein der Beschäftigung der Mitarbeiter*innen, die Einwohner*innen der Stadt haben einen Anspruch darauf, dass auch die Verwaltung sich effektiv organisiert und ihre Aufgaben möglichst zügig erfüllt.

Die STADTGESTALTER