Es waren Hunderte heißt es ...

Mallorca Party ohne die Corona Regeln zu beachten?

Dicht gedrängt an der " Bierstraße" feiern ,trinken und tanzen als gäbe es kein

Corona?

Läuft.

Null Maske, obwohl der von der spanischen Regierung für die Zeit der " neuen

Normalität" vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern gilt wird

dieser nirgendwo eingehalten?

Schock Fotos auf der ganzen Insel.

Eine zweite Welle durch angetrunkene Gäste ist das was Mallorca noch fehlt.

Es wird geflirtet, in großen Gruppen Sause gemacht, geknutscht und umarmt.

Genau das benötigen wir in Corona Zeiten ,ich übergebe mich bei soviel

Hirnlosigkeit.

Quelle:

PNP