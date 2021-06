Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,

Wir freuen uns sehr den Künstler Otto von Kotzebue mit der Ausstellung Reflexionen in unserer Galerie begrüßen zu dürfen! Der / die ein oder andere dürfte ihn vielleicht schon kennen, da er durch unsere Galerie dauerhaft vertreten wird und zuletzt mit vielen Porträts in der Beethoven-Sammelausstellung zu sehen war. Diese Ausstellung widmet sich wieder seinen klassischen Motiven, dem Zurückbesinnen auf Orte und Erlebnisse auf seinen vielen Reisen quer durch die ganze Welt.

Der Ausstellungstitel Reflexionen ist zweierlei zu verstehen: in Anbetracht seines 85. Geburtstags, den der Künstler in diesem Monat feiert, ist es durchaus angebracht, innezuhalten und einen Blick auf eine Auswahl seines Gesamtwerks zu werfen. Die frühesten Gemälde dieser Ausstellung (bspw. „Savonlinna“ von 1964) stammen aus einer Zeit, in der der gelernte Architekt noch seinen damaligen Beruf ausübte. So treffen Sie auf Werke seiner unterschiedlichen Schaffensperioden, die zum allergrößten Teil noch nie im Bonner Raum ausgestellt wurden. Natürlich sind auch neue Werke zu besichtigen, die mit dieser Ausstellung ihre Weltpremiere feiern.

Eine andere Interpretation des Ausstellungstitels fasst Otto von Kotzebues Schaffen sogar noch umfassender zusammen, bezeichnet der Titel doch die Intention des Malers in jedem seiner Werke. Betrachtet man sein Œuvre, so verfällt man leicht der Annahme, dass es sich allein um klassische Landschaftsmalerei handele. Dies wäre jedoch ein Trugschluss. Der Künstler versucht nicht gefällige Bilder zu kreieren. Im Fokus steht viel mehr die Rückbesinnung auf Erlebtes. In den Gemälden reflektiert der Künstler die Seele eines Ortes, so wie er ihn erlebt hat. Andererseits reflektiert der Künstler in den Bildern auch seine eigene, teils aufwühlende Lebensgeschichte, sodass seine Werke als Katalysatoren seines Innersten wirken.

Die Ausstellung umfasst 53 Aquarelle und Ölgemälde und einen zur Ausstellung entstandenen (vom Künstler handsignierten) Katalog.

Musikstudio & Galerie: Gabriele Paqué

Blücherstraße 14

53115 Bonn

3. Juni bis 21. August 2021

Öffnungszeiten: Samstags 14:00 bis 18:00 Uhr nach vorheriger Anmeldung und nach Terminvereinbarung

Zur Anmeldung und zum genauen Programm gelangen Sie über: https://galerie-paque.de/

Bitte beachten Sie auch unser Hygienekonzept: https://galerie-paque.de/hygienekonzept/