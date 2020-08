Gute Nachrichten für die Fans der Nürburgring Langstrecken-Serie. Zum ersten Mal in der Corona-Saison sind Zuschauer am Grand-Prix-Kurs zugelassen. Der Nürburgring hat am Dienstag von der Kreisverwaltung Ahrweiler die Freigabe erhalten. Geöffnet werden die BMW M Power Tribüne (T3), die Bilstein Tribüne (T4) und die Mercedes Tribüne (T4a). Zuschauer entlang der Nordschleife sind nach wie vor nicht erlaubt. Tickets für das ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen am 29. August 2020 gibt es ausschließlich unter www.nuerburgring.de. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 26. August um 10 Uhr.

Beim Saisonhöhepunkt der NLS gehen auch die Piloten des AMC Duisburg e. V. an den Start. Im Mercedes-AMG GT3 vom Team GetSpeed geht Maximilian Götz zusammen mit Raffaele Marciello, Fabian Schiller und Maximilian Buhk in der Klasse SP9 Pro ins Rennen. Dieses Quartett wird auch die 24h bestreiten und der fünfte Lauf wird zur Generalprobe genutzt. Zielsetzung sind die Optimierung der Abläufe und ein Platz auf dem Siegerpodest.

Michael Bohrer, ebenfalls vom AMC Duisburg e. V. bestreitet das Rennen mit dem bewährten Trio. Zusammen mit Stephan Epp und Gerrit Holthaus im AVIA Renault Clio wollen sie in der Klasse H2 an die Erfolge der vergangenen Rennen anknüpfen und auf das Siegerpodest fahren.

Never change a winning team: Max Kruse Racing startet erneut mit zwei Autos an der Nordschleife. Nach dem überragenden Doppelsieg bei seinem ersten NLS-Auftritt in diesem Jahr schickt das Team Max Kruse Racing auch beim 6-Stunden-Rennen am Samstag zwei VW Golf GTI TCR mit derselben Fahrerpaarung in der „Grünen Hölle“ ins Rennen: Die #10 wird bei NLS 5 von Andy Gülden, Jasmin Preisig und Benny Leuchter gelenkt. Das Schwesterauto mit der #333 geht erneut mit den beiden Weltklasse Tourenwagenpiloten Tom Coronel und Benny Leuchter an den Start.

Benny Leuchter, Team-Mitbesitzer und Fahrer: „Ich freue mich sehr, dass wir beim 6-Stunden-Rennen mit derselben Konstellation fahren, mit der wir auch unseren Einstand in die NLS-Saison 2020 gegeben haben. Ich bin gespannt, was das Rennen alles für uns bereithält.“

Johannes Georg Kreuer im Donkervoort

Foto: Thomas Simon / Motorracetime.de

hochgeladen von Cornelia Simon

Auf dem niederländischen TT-Circuit Assen finden die ADAC / RSG Racing Days statt. Bei der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) dem dritten Lauf, geht Johannes Georg Kreuer an den Start. Mit dem gelben Donkervoort von Classic & Speed Bilster Berg vorbereitet hat er in seiner Klasse mit den leistungsstärkeren GT3 Boliden zu kämpfen. Spitzenprofis gegen Gentlemendriver. Bei 17 Startern ist ein Platz in den Top-Ten die Zielsetzung. TSP / Motorracetime.de